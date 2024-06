YouTube Premium: stop abbonamenti a basso prezzo con VPN

Google ha iniziato a cancellare gli abbonamenti a YouTube Premium ottenuti tramite l'uso di VPN, una pratica che permetteva agli utenti di accedere a prezzi più bassi sfruttando le differenze regionali. Questo trucco, spesso utilizzato dagli utenti per risparmiare, sembra essere stato bloccato definitivamente.

In alcuni Paesi, come l'Ucraina, l'abbonamento a YouTube Premium costa significativamente meno rispetto ad altri. Gli utenti utilizzavano una VPN per connettersi a un server situato in uno di questi Paesi a basso costo. Dopo essersi collegati tramite la VPN, creavano un account utilizzando una carta di pagamento internazionale. Questo permetteva loro di ottenere l'abbonamento a un prezzo molto più conveniente rispetto al prezzo del loro Paese di origine.

Discussioni su Reddit rivelano che Google ha iniziato a identificare e cancellare gli abbonamenti ottenuti tramite VPN. Gli utenti coinvolti hanno ricevuto notifiche informandoli della cancellazione del servizio e dell'impossibilità di riattivarlo utilizzando lo stesso metodo. Google sembra determinata a contrastare questa pratica per proteggere le proprie entrate.

Il contrattacco di Google a questo "trucco"

Sebbene non ci sia una dichiarazione ufficiale da parte di Google, è probabile che l'azienda voglia evitare la perdita di entrate derivante da queste pratiche. Offrendo prezzi differenti in base alle regioni, Google si adegua al potere d'acquisto locale. Tuttavia, l'uso di VPN mina questo sistema, creando un mancato guadagno significativo.

Se il tuo abbonamento a YouTube Premium è stato cancellato a causa dell'uso di una VPN, puoi provare a riattivarlo utilizzando un metodo di pagamento del Paese in cui ti trovi. In alternativa, puoi abbonarti al prezzo standard per la tua regione.

L'utilizzo di una VPN per ottenere un abbonamento a YouTube Premium a prezzo ridotto non è più un'opzione fattibile. Per continuare a usufruire dei vantaggi del servizio, sarà necessario abbonarsi al prezzo standard del proprio Paese. Seguendo queste indicazioni, puoi continuare a godere dei benefici di YouTube Premium in modo legittimo e sicuro.