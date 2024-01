YouTube darà priorità ai video di primo soccorso attendibili

Non è raro che, quando si presenta un caso di emergenza (come ad esempio un infarto), utenti inesperti possano cercare video tutorial di primo soccorso su YouTube per capire come agire. Per questo motivo la piattaforma ha deciso che ora mostrerà video esplicativi credibili sul pronto soccorso in cima ai risultati di ricerca. I brevi video guida, realizzati in collaborazione con il Brigham General e la Croce Rossa messicana, coprono una serie di emergenze sanitarie di base e procedure di primo soccorso, la cui priorità è fornire consigli tempestivi. I tutorial tratteranno come eseguire la manovra di Heimlich, eseguire la RCP (rianimazione cardio polmonare), identificare i primi segnali di infarto e altri argomenti sanitari di emergenza.

YouTube: un passo avanti per la corretta informazione sulla questioni sanitarie

Prima di eseguire qualsiasi intervento di primo soccorso, è sempre utile allertare immediatamente i servizi di emergenza, in modo che l’ambulanza possa arrivare il prima possibile. In un secondo momento è possibile rivolgersi a YouTube per trovare tutorial su come eseguire il primo soccorso prima che arrivi l'aiuto medico. Questo primo soccorso di base, se somministrato correttamente, può spesso prevenire ulteriori danni o aiutare a stabilizzare un paziente prima dell’arrivo dell’ambulanza. Sulla piattaforma sono disponibili video esplicativi che riguardano emergenze sanitarie come overdose da oppioidi, convulsioni, infarto, psicosi, RCP, soffocamento/Heimlich, sanguinamento, ictus, morso di serpente, come applicare un laccio emostatico, tentativi di suicidio e avvelenamento/overdose. YouTube offre anche un corso di RCP usando le mani realizzato in collaborazione con l'American Heart Association. È già possibile guardarlo senza attendere che vi sia un’emergenza.

Recentemente YouTube ha adottato misure mirate per promuovere informazioni sanitarie più affidabili. L’anno scorso, YouTube ha iniziato a reprimere i video contenenti disinformazione medica, compresi quelli sull’aborto e sui trattamenti falsi o non provati per malattie comuni come il cancro e il COVID-19. I video informativi sul pronto soccorso saranno disponibili sia in inglese che in spagnolo negli Stati Uniti. Nei prossimi mesi seguiranno altre lingue e paesi, Italia compresa.