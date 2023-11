YouTube avrà una sezione “Per te” in stile TikTok

I social network e i servizi online prendono spesso ispirazione l’una dall’altra per lanciare nuove funzioni. L’ultimo caso riguarda YouTube. La piattaforma di proprietà di Google inserirà presto una nuova sezione chiamata “Per te (For You) per i canali dei creator, che si ispira alla medesima funzione lanciata da TikTok. Ad annunciare l’arrivo di questa nuova funzione è stata la stessa YouTube tramite un messaggio sul proprio account X. Come riportato sul blog ufficiale di Google, la sezione “For You” sarà accessibile dalla scheda Home del canale e presenta un mix di contenuti personalizzati in base a ciò che il singolo spettatore ha guardato. La funzione è già presente su YouTube Studio, ma sarà visibile agli utenti a partire dal prossimo 20 novembre prossimo.

✨ introducing the “For you” section of your channel Home tab that recommends a mix of content from your channel to viewers based on their watch history 🚨 creators: review your settings & select formats before we roll out to viewers on 11/20 more: https://t.co/FNZUVWVPEA pic.twitter.com/0ga30rU1JC — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 8, 2023

YouTube: Come funziona la sezione “Per te”

Questa funzione può essere attivata o disattivata dalle impostazioni di YouTube Studio (piattaforma o app). Dal menu di sinistra bisognerà selezionare la voce “Personalizzazione”. Infine, nella sezione “Consigli per i tuoi spettatori”, alla voce “Per te”, basterà attivare (o disattivare) l’interruttore dedicato e poi cliccare su “Pubblica”. I creator possono decidere il tipo di contenuti da mostrare, come ad esempio Video, Short e Live streaming. È inoltre possibile scegliere quali tipi di contenuti mostrare e scegliere se mostrare solo i contenuti pubblicati negli ultimi 12 mesi.

Non è la prima volta che YouTube lancia funzionalità simili a TikTok nella piattaforma. Gli Short (video brevi) sono l’esempio più lampante. Tuttavia, recentemente l’azienda ha anche inserito l’editing video verticale proprio come il social cinese. La nuova funzione “For You” cambierà il modo di utilizzare YouTube, poiché consentirà agli utenti di visualizzare dei video che magari perderebbero (soprattutto nel caso dei canali più prolifici che pubblicano contenuti di continuo). In definitiva, si tratta di una sorta di tasto “random” per scoprire nuovi video da guardare.