YouTube aggiorna la gestione delle pubblicità, ecco tutti i dettagli

A partire dal 12 maggio 2025, YouTube introdurrà modifiche significative nel processo di posizionamento degli annunci mid-roll all'interno dei video, con l'intento di migliorare l'esperienza visiva e ottimizzare le opportunità di monetizzazione per i creatori di contenuti.

Il cambiamento riguarda principalmente il modo in cui gli annunci vengono inseriti nei video, con un focus sull'integrazione degli annunci in punti di interruzione naturali, come pause e transizioni, in modo da ridurre le interruzioni brusche durante la visione dei contenuti. In passato, i creatori di contenuti su YouTube avevano la possibilità di scegliere se inserire gli annunci mid-roll in modo manuale o lasciare che il sistema li posizionasse automaticamente.

Con l'introduzione della nuova opzione, YouTube integrerà entrambi i metodi, permettendo al sistema di rilevare i punti di interruzione più naturali, ma dando comunque ai creatori la possibilità di inserire manualmente gli annunci dove ritengono più opportuno. Tuttavia, YouTube si riserva il diritto di modificare le scelte manuali se individua punti migliori per inserire gli annunci.

L'obiettivo è aumentare le entrate per i creators

Questa novità ha anche l'obiettivo di aumentare le entrate per i creatori. Un esperimento condotto a metà del 2024 ha rivelato che i canali che combinavano l'inserimento automatico e manuale degli annunci hanno visto un aumento medio del 5% delle loro entrate pubblicitarie rispetto a quelli che utilizzavano esclusivamente il posizionamento manuale. Inoltre, YouTube introdurrà una funzione che avviserà i creatori quando un annuncio manuale viene considerato troppo interruttivo, dando loro la possibilità di rivedere e modificare la sua posizione.

Per i video già pubblicati prima del 24 febbraio 2025, YouTube procederà automaticamente ad aggiornare gli annunci mid-roll manuali, aggiungendo ulteriori posizionamenti automatici nei punti più naturali per gli annunci. Questo cambiamento porterà a un numero maggiore di annunci, il che rappresenta una maggiore opportunità di monetizzazione per YouTube, sebbene i creatori avranno la possibilità di gestire o disattivare questi posizionamenti aggiuntivi.

YouTube sembra voler spingere i creatori verso una maggiore automazione nel processo di posizionamento degli annunci. Questo riflette una crescente fiducia da parte dell'azienda nei suoi sistemi di rilevamento automatico, che hanno lo scopo di migliorare l'esperienza per gli utenti e ottimizzare le possibilità di guadagno. Tuttavia, YouTube avverte che i video che contengono annunci mid-roll troppo invadenti potrebbero registrare entrate inferiori dopo l'aggiornamento.