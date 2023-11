You.com lancia una nuova API per connettere gli LLM a internet

La possibilità di connettere ChatGPT a internet ha ampliato esponenzialmente le potenzialità del chatbot di OpenAI. Adesso, grazie al celebre motore di ricerca You.com, anche gli altri LLM potranno fare lo stesso. Nelle scorse ore You.com ha annunciato il lancio di una nuova API volta a fornire l’accesso ad internet in tempo reale ad altri LLM, come Llama 2 di Meta. Questa API ha un prezzo di partenza di 100 dollari al mese, ma permette agli LLM di rispondere a qualsiasi domanda degli utenti in modo più preciso, attingendo le informazioni dal web. I primi LLM ad aver integrato l’API You sono quelli creati da Anthropic, LlamaIndex e Cohere.

You.com: una nuova API per abbattere le limitazioni attuali dell’AI

La maggior parte degli LLM viene addestrata su dati statici disponibili pubblicamente, raccolti da pagine web pubbliche, e-book, ecc. Ciò è limitante, poiché permette solo di eseguire alcune attività, ma non permette agli LLM di rispondere a domande su eventi recenti. La nuova API You consente agli LLM di superare questi limiti creando un indice di lunghi snippet di siti web. Grazie a questi l’AI può cercare informazioni su internet e fornire subito una risposta pertinente, esaustiva e aggiornata. Come riportato sul blog ufficiale di You.com, sono presenti "endpoint" dell'API: Web Search, News e RAG (Retrieval-Augmented Generation”). Il primo fornisce agli LLM l'accesso all'indice di lunghi snippet sopra menzionato, il seconda fornisce esclusivamente risultati di notizie. Per quanto riguarda RAG, è la soluzione end-to-end che abbina i risultati della ricerca web a un LLM per generare una risposta con meno allucinazioni e più fatti.

You.com ha dichiarato che continuerà a lavorare per migliorare le funzionalità e rendere le API più intuitivi e conversazionali. In futuro verranno aggiunti nuovi endpoint, come la riscrittura delle query, in modo che gli sviluppatori possano personalizzare l’API You in base alle loro esigenze, ma anche funzionalità simili a quelle di Agent e Deep Research di You.com, per rendere tutte le funzionalità del motore di ricerca accessibili tramite API.