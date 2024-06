Yahoo! News introdurrà riepiloghi AI sull’home page del sito web

La spinta dell’intelligenza artificiale di Yahoo! non è ancora finita. Com’è noto, l'azienda ha recentemente lanciato funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per Yahoo! Mail, come la funzionalità “Priorità” (simile a Gmail) e riepiloghi AI delle e-mail. Adesso Yahoo! ha deciso di lanciare una nuova funzionalità AI nella sua app Yahoo! News, sfruttando la tecnologia introdotta dalla sua ultima acquisizione, Artifact. Tuttavia, Yahoo! intende inserire funzionalità AI anche per la versione web di Yahoo! News. I riferimenti al codice sul sito web di Yahoo! News recentemente riprogettato indicano che Yahoo! sta testando una funzionalità di riepilogo AI. Ciò permetterà agli utenti di aggiornarsi rapidamente sulle notizie senza dover leggere gli articoli nella loro interezza.

Yahoo! News: riepiloghi AI saranno inseriti in una lightbox

A quanto pare, la funzionalità di riepilogo AI trovata sulla versione web di Yahoo! News non è legata ad Artifact (come l’applicazione). Raggiunta dal sito TechCrunch, l’azienda ha confermato che i suoi riepiloghi AI sul web sono disponibili in fase di test da alcuni mesi. Tuttavia, quest’ultimi riguardano su una piccola percentuale di articoli presenti sul sito. Ciò spiegherebbe perché la maggior parte degli utenti della versione web di Yahoo! News non avrebbe probabilmente ancora incontrato questi riepiloghi AI. Il codice non rivela molto sulla tecnologia di base utilizzata per i riepiloghi AI, ma solo come vengono visualizzati i riepiloghi. Questi sono inseriti in una lightbox, un tipo di componente web utilizzato per visualizzare i contenuti. Yahoo! ha rifiutato di condividere ulteriori notizie sulla tecnologia stessa o su quando verrà lanciata pubblicamente. Tuttavia, la società ha una partnership con OpenAI per la sua app mobile Yahoo! News.

In combinazione con il rinnovamento ispirato ad Artifact di Yahoo! News e le funzionalità di intelligenza artificiale arrivate su Yahoo! Mail, è chiaro che Yahoo! sta scommettendo sull’intelligenza artificiale per dare una spinta ai suoi vecchi prodotti e servizi web. Resta da vedere, ovviamente, se la semplice aggiunta dell’intelligenza artificiale attirerà un nuovo pubblico.