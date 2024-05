ChatGPT apre ai GPT personalizzati per gli utenti gratuiti

Gli utenti ChatGPT con account gratuito possono finalmente accedere ai GPT personalizzati, ma non solo. Il chatbot di OpenAI permette anche di analizzare grafici, porre domande sulle foto e altre funzionalità aggiunte con GPT-4o all'inizio di questo mese. Tutte queste funzionalità erano già presenti su ChatGPT, ma soltanto per gli utenti che avevano sottoscritto un abbonamento alla versione a pagamento ChatGPT Plus (anche nelle versioni Teams ed Enterprise). Tuttavia, adesso la startup di San Francisco ha deciso di renderle disponibili a chiunque utilizzi il chatbot dotato di intelligenza artificiale. Naturalmente, sono previste alcune limitazioni. Ad esempio, gli utenti ChatGPT gratuiti possano sì scoprire e utilizzare GPT personalizzati ma, dall’altro lato, non saranno in grado di crearne di propri.

ChatGPT: i limiti per chi usa GPT-4o gratuitamente

Le versioni personalizzate di GPT incluse sono abbastanza varie. Ad esempio, sono presenti dizionari dei sinonimi, ma anche delle guide allo shopping IKEA. Inoltre, i creatori di GPT personalizzati possono anche partecipare a uno schema di compartecipazione alle entrate che OpenAI ha iniziato a testare già a marzo. L'accesso all'analisi dei dati e alla creazione di grafici consente agli utenti di connettere i dati di OneDrive e Google Drive a ChatGPT. Ciò permetterà di effettuare analisi più rapide e creare grafici personalizzabili. Tuttavia, gli abbonati paganti hanno ancora un altro vantaggio. Si tratta del numero dei messaggi da poter utilizzare, molto più alto per chi usa la versione Plus. Quando gli utenti gratuiti raggiungono il limite di messaggi o conversazioni utilizzando GPT-4o, questi torneranno automaticamente al modello precedente, ovvero GPT-3.5.

Un elemento recentemente eliminata, indipendentemente dal livello a cui si trovano, è la controversa voce di Sky. OpenAI ha deciso di rimuovere la voce usata nel chatbot a causa della sua somiglianza con quella di Scarlett Johansson in Her. Tuttavia, le altre voci del chatbot sono ancora disponibili.