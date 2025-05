Xiaomi XRING 01: l'azienda cinese lancia il SoC a 3nm in arrivo entro fine maggio

Il panorama tecnologico si prepara a un'importante svolta con l'annuncio del nuovo processore XRING 01 di Xiaomi, previsto per il debutto entro la fine di maggio. Con questa mossa, l'azienda cinese mira a sfidare i giganti del settore e a entrare nell'élite dei produttori di SoC proprietari, accanto a colossi come Apple, Samsung e Huawei.

Le dichiarazioni del CEO di Xiaomi

Secondo quanto dichiarato dal CEO Lei Jun, il XRING 01 rappresenta un progetto strategico per Xiaomi, sviluppato da un team di oltre 1.000 esperti guidati da un ex dirigente Qualcomm. Questo processore sarà costruito utilizzando il processo produttivo avanzato a 3nm, segnando un traguardo storico per un'azienda cinese. Nonostante le restrizioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, il progetto non sembra essere influenzato, essendo destinato esclusivamente al mercato consumer.

Come funziona dal punto di vista tecnico

Dal punto di vista tecnico, il XRING 01 si basa su un'architettura Arm con una configurazione multi-core composta da 8-10 core distribuiti in tre cluster. Il potente core Cortex-X925 sarà il cuore computazionale del sistema, mentre la GPU Immortalis-G925 garantirà prestazioni grafiche di livello premium. Le prime analisi indicano che questo chip potrebbe competere o addirittura superare le prestazioni del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Connettività e modem 5G

Per quanto riguarda la connettività, Xiaomi ha optato per un modem 5G esterno. Questa scelta consente all'azienda di concentrarsi sull'ottimizzazione del processore principale, affidando la componente di comunicazione a specialisti del settore. Tale approccio sottolinea la strategia pragmatica di Xiaomi nel bilanciare innovazione e affidabilità.

Il ritorno di Xiaomi nel settore dei semiconduttori

L'annuncio di XRING 01 rappresenta un ritorno ambizioso per Xiaomi nel settore dei semiconduttori, dopo il lancio del Surge S1 nel 2017, un progetto che non ha raggiunto il successo sperato a causa di limitazioni tecniche. Questa volta, l'azienda punta a superare le aspettative con una soluzione altamente competitiva e tecnologicamente avanzata. Il lancio di questo processore non è solo una pietra miliare per Xiaomi, ma anche per l'intero ecosistema tecnologico cinese, che punta sempre più all'autosufficienza tecnologica.