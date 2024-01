Xiaomi Smart Camera C300 al MINIMO STORICO su Amazon (34€)

Se durante le vacanze di fine anno hai notato la mancanza di una videocamera da interni dentro la tua abitazione, ti segnaliamo l'offerta di oggi di casa Amazon con protagonista la Xiaomi Smart Camera C300, in promo a 34 euro anziché 40,99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per videocamera Wi-Fi interna di Xiaomi, con risoluzione 2K, visione notturna a colori, chiamate bidirezionali e rotazione a 360 gradi. La disponibilità è immediata, con tanto di spese di spedizione gratuite per gli abbonati Prime. Ecco il link all'offerta.

Xiaomi Smart Camera C300 al prezzo più basso di sempre su Amazon

La Smart Camera C300 di Xiaomi è una delle migliori videocamere compatte Wi-Fi da interno nella fascia di prezzo sotto i 50 euro. Uno dei suoi principali punti di forza è la qualità dell'immagine 2K, che garantisce riprese super nitide, anche in condizioni di scarsa luminosità (in questo gioca un ruolo importante anche l'apertura focale f/1.4).

Un'altra caratteristica chiave della telecamera Xiaomi è il rilevamento umano basato sull'intelligenza artificiale. L'unione dell'ottimizzazione di algoritmi e reti con le applicazioni di deep learning fa sì che la videocamera offra una maggiore precisione evitando i falsi allarmi.

Inoltre, è in grado di offrire una visualizzazione ampia con panoramica a 360 gradi e una visualizzazione verticale di 108 gradi. Questo permette di ottenere un monitoraggio completo della stanza senza punti ciechi.

La Xiaomi Smart Camera C300 è in offerta al prezzo più basso di sempre su Xiaomi: cogli al volo l'opportunità per acquistarla al minimo storico.

