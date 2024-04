Kingdom Come Deliverance II è già in PROMOZIONE: sconto sul pre-order durante la Gaming Week

Kingdom Come Deliverance II è il sequel di uno GDR ambientato nel medioevo, il primo capitolo è stato molto discusso, fra detrattori e amanti del gioco e da pochi giorni è stato presentato il sequel e oggi, il pre-order è già in sconto del 10% per un costo finale di 67,48€.

Sconto sul pre-order di Kingdom Come Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance II ti trasporta in un'avventura epica nel caos della guerra civile nella Boemia del XV secolo, offrendoti un emozionante gioco di ruolo d'azione che cattura l'immaginazione con una trama avvincente e ambientazioni mozzafiato.

Nel gioco, vestirai i panni di Henry di Skalitz, un uomo comune destinato a un destino straordinario. Coinvolto in una storia di vendetta, tradimento e conoscenza di sé, intraprenderai un viaggio epico che ti porterà "dall'umile fucina di un fabbro alla corte dei re". Lungo il percorso, esplorerai un mondo medievale bellissimo ma brutale, ricco di sfide e misteri da scoprire.

Dalle strade brulicanti delle città alle foreste lussureggianti, esplorerai un'Europa medievale open-world ricca di vita e dettagliata in ogni aspetto. Ogni angolo del mondo di gioco è progettato per immergerti completamente nell'atmosfera dell'epoca, offrendo una vasta gamma di ambientazioni e incontri che ti terranno incollato allo schermo.

Con un'esperienza di gioco indimenticabile, Kingdom Come: Deliverance II ti catapulterà in un'avventura ricca di azione, brividi e meraviglia. Sia che tu sia un appassionato di giochi di ruolo o semplicemente un amante delle storie avvincenti, questo gioco ti offrirà ore di divertimento e emozioni senza fine mentre ti immergi nell'universo affascinante e pericoloso della Boemia medievale.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 10% sul pre-order di Kingdom Come Deliverance per un prezzo finale di 67,48€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.