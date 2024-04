Le Kraken sono le cuffie da gaming Razer per eccellenza: un must have in MEGA SCONTO (-57%)

Razer è un'azienda di primissima fascia in ambito gaming e oggi, su Amazon, le sue cuffie da gaming, le Kraken, prodotto di punta della sua linea di headset, vengono messe in sconto del 57% per un prezzo totale e finale di 31,99€.

Razer: cuffie da gaming al 57% di sconto, promo sulle Kraken!

Le cuffie da gaming Razer Kraken offrono un'esperienza sonora straordinaria grazie ai driver da 50 mm con calibrazione personalizzata, che assicurano una chiarezza del suono di livello elevato con bassi profondi e potenti. Con questa potente resa audio, puoi immergerti completamente nell'esperienza di gioco, catturando ogni dettaglio, dai passi furtivi dei tuoi nemici alle esplosioni violente e sconvolgenti. Le cuffie sono progettate per garantire il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate, con imbottiture auricolari ovali con infusione di gel refrigerante che riducono l'accumulo di calore e offrono un ottimo isolamento acustico. Il design ovale assicura una vestibilità comoda sulle orecchie, permettendoti di concentrarti sul gioco senza distrazioni esterne. Il microfono retrattile unidirezionale assicura una comunicazione cristallina con il tuo team, consentendoti di regolarne la posizione e la prossimità per una trasmissione chiara e senza interferenze. Puoi estrarre il microfono dalla cuffia quando non è necessario, garantendo un aspetto pulito e ordinato quando non lo stai utilizzando. Il corpo delle Razer Kraken è realizzato in alluminio di bauxite, che lo rende leggero, flessibile e resistente. L'imbottitura spessa della fascia allevia ulteriormente la pressione sulla testa, garantendo un comfort duraturo anche durante le lunghe sessioni di gioco. Acquista le Krake, le cuffie da gaming Razer, al 57% di sconto Su Amazon, oggi, le cuffie da gaming Razer, le Kraken, sono maxi scontate del 57% per un costo totale e finale di 31,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.