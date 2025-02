Xiaomi Smart Band 9 Pro: elegante display AMOLED e telaio in lega di alluminio

Oggi ho deciso di portare alla tua attenzione una promozione di Amazon che, se sei un amante delle Smart Band, non puoi assolutamente perderti. Dunque prima che l'offerta scada metti nel tuo carrello la Xiaomi Smart Band 9 Pro a soli 65,55 euro, invece che 79,99 euro.

Come puoi vedere oggi c'è uno sconto del 18% che porta un prezzo già non altissimo in partenza per ciò che offre questo wearable a essere assolutamente vantaggioso. Si tratta del minimo storico registrato finora su Amazon, ragion per cui devi fare alla svelta. Difficilmente un'occasione così allettane durerà a lungo.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: tante funzioni e resistenza top

Sono davvero tantissime le caratteristiche che rendono la Xiaomi Smart Band 9 Pro uno dei migliori acquisti di oggi. Tra queste sicuramente non possiamo fare ameno di notare il design elegante e robusto allo stesso tempo. Ha un bellissimo display AMOLED da 1,74 pollici con rivestimento in vetro 2.5D e un telaio in lega di alluminio con cinturino in silicone.

Il sensore con doppio LED è in grado di offrire una maggiore precisione e così puoi tenere costantemente monitorato il tuo corpo sia nelle normali attività quotidiane che quando fai sport. Parlando proprio di sport, potrai avvalerti di oltre 150 modalità sportive, nonché del GPS integrato e di una bussola interna. Puoi veder le notifiche di messaggi, email e social. E poi gode di una super batteria in grado di durare fino a 21 giorni con una ricarica completa.

Insomma una vera bomba, soprattutto a un prezzo così basso. Perciò non aspettare troppo o rischi di arrivare tardi. Vai ora su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 9 Pro a soli 65,55 euro, invece che 79,99 euro. Completa l'ordine adesso e la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che stai aspettando? Fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.