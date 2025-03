Xiaomi Smart Band 8 a meno di 30€ con la promo esclusiva Amazon

Vuoi un compagno affidabile ed efficiente per i tuoi allenamenti? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta della Xiaomi Smart Band 8, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro con un super sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo la maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Xiaomi Smart Band 8: modalità di utilizzo e funzionalità

La Xiaomi Smart Band 8 è un dispositivo perfetto per i tuoi allenamento quotidiani in quanto offre un'esperienza estremamente fluida, con un funzionamento e movimenti a scorrimento raffinati.

Questo modello è dotato di uno schermo super brillante con modalità di regolazione automatica graduale della luminosità in base all'ambiente circostante. Ogni volta che sollevi il polso, la luminosità si regolerà al livello ottimo e adatto per non affaticare gli occhi.

Una specifica importante del gadget è la possibilità di tenere sotto controllo la tua salute 24 ore su 24 grazie ad una serie di funzionalità innovative come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno scientifico, dello stress, della saturazione dell'ossigeno nel sangue e della salute femminile in generale.

In particolare, questa smart band è adatta a chi ama il jogging: dispone, infatti, della modalità Pebble che offre un'esperienza di corsa più professionale in grado di fornire 13 statistiche e interpretazioni precise dei dati. Inoltre, nella promozione sono inclusi accessori dedicati per migliorare ulteriormente la tua esperienza come la clip per la corsa che consente di fissare facilmente lo smart band ai lacci delle scarpe.

