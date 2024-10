Xiaomi Redmi A3 costa solo 83€ con gli sconti delle Offerte Prime

Xiaomi è un'azienda che riesce a garantire sempre una buona qualità anche nelle fasce di prezzo più basse e oggi, su Amazon, il suo Redmi A3 viene scontato del 33% e viene venduto ad 83,98€.

Un fantastico entry level: ecco Xiaomi Redmi A3 in tutto il suo splendore

Xiaomi Redmi A3 è uno smartphone che unisce prestazioni elevate e design elegante in un dispositivo compatto e versatile. Con un display LCD da 6,74 pollici, il telefono offre una risoluzione 1080 x 2400 pixel, per un'esperienza visiva chiara e vivida, sia che tu stia guardando video, giocando o navigando. Il touchscreen sensibile rende facile interagire con tutte le funzioni del dispositivo, mentre il materiale in acrilico garantisce un design moderno e resistente.

Dotato di un potente processore 4G, il Redmi A3 supporta una connettività cellulare di ultima generazione, compatibile con tutti i vettori per offrire una copertura stabile e veloce. La memoria RAM da 4 GB assicura un multitasking fluido, mentre la capacità di memoria interna è anch'essa di 4 GB, perfetta per archiviare le tue app e contenuti preferiti.

La batteria da 5000 mAh garantisce un'ottima autonomia, permettendoti di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica. Il Redmi A3 pesa solo 310 g, rendendolo facilmente trasportabile e comodo da tenere in mano durante l'uso quotidiano.

Infine, con il sistema operativo Android, avrai accesso a una vasta gamma di app e funzionalità, mentre il colore nero conferisce un tocco elegante e sobrio. Ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile, senza compromessi sul design.

Su Amazon, oggi, lo Xiaomi Redmi A3 viene scontato del 33% e viene venduto ad 83,98€ in occasione della Festa delle Offerte Prime.

