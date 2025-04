POCO X7 Pro ha una batteria infinita da 6000mAh e una ricarica da 90W

Per avere un ottimo smartphone non serve spendere chissà quanti soldi. Se fai veloce puoi avvalerti di una promozione in esclusiva su Amazon davvero speciale. Dunque metti subito nel tuo carrello Xiaomi POCO X7 Pro a soli 319,90 euro, invece che 369,90 euro.

Lo sconto del 14% riporta il prezzo al più basso di sempre e ti permette di risparmiare ben 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 63,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

POCO X7 Pro: il medio gamma da acquistare adesso

Senza ombra di dubbio Xiaomi POCO X7 Pro è uno dei migliori medio gamma in circolazione e a questa cifra è da prendere al volo. Ciò che sicuramente lo distingue da altri smartphone di fascia media è sicuramente la super batteria da 6000 mAh che dura tantissimo. Ed è anche dotato di una ricarica veloce da 90 W.

Gode di un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità massima da 1400 nits. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 8400-ultra supportato in questa versione da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Stupenda anche la fotocamera principale da 50 MP dotata di stabilizzatore ottico, con ultra-grandangolare da 8 MP. Il tutto per un peso di soli 195 grammi circa e uno spessore di 8,29 mm.

Un vero must che oggi puoi avere a un prezzo decisamente inferiore. Ecco perché devi essere rapido. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Xiaomi POCO X7 Pro a soli 319,90 euro, invece che 369,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.