Nothing Phone (2a) è il migliore smartphone nella fascia media per design e innovazione

Hai deciso di acquistare uno smartphone ma non vuoi sempre le solite cose? Allora sono certo che non perderai questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Nothing Phone (2a) a soli 269,97 euro, invece che 349 euro.

Ebbene sì, come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 23% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare più di 79 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Fai presto però perché è un'offerta a tempo e ci sono pochissime unità disponibili.

Nothing Phone (2a) è diverso e si vede

Senza dubbi possiamo dire che Nothing Phone (2a) non è per niente uguale ad altri smartphone. Il brand vuole proprio fare del design il suo punto di forza, o quantomeno qualcosa che nessuno abbia. E infatti possiamo dotare i bellissimi pattern con LED che s'illuminano quando ricevi una notifica o una chiamata. E anche il sistema operativo, benché sia basato su Android 14, è molto personalizzabile e diverso dagli altri.

Come processore troviamo MediaTek Dimensity 7200 Pro a 4 nm con 8 GB a supporto e una memoria interna di ben 128 GB. Ha un generoso display AMOLED da 6,7 pollici dotato di refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1300 nits. Pesa solo 190 grammi per uno spessore di 8,5 mm ed è resistente alla polvere e all'acqua con certificazione IP54. Possiede una fotocamera con sensore principale da 50 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Uno smartphone innovativo e dal design unico dunque che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi non aspettare troppo. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (2a) a soli 269,97 euro, invece che 349 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.