OnePlus Nord CE 4 Lite 5G da 256GB a MENO di 200€ è un vero AFFARE

Se stai cercando uno smartphone che abbia ottime caratteristiche senza dover spendere molti soldi, dai un'occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello OnePlus Nord CE 4 Lite 5G a soli 199,99 euro invece che 329 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere sul sito ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Quindi in questo momento puoi risparmiare ben 129 euro sul totale. Una grandissima occasione da non farsi scappare assolutamente. Tra l'altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G a un prezzo super

Non ci sono dubbi, per quello che costa adesso OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è uno dei migliori smartphone di fascia medio bassa che puoi acquistare. Ha delle ottime caratteristiche come la fotocamera posteriore principale da 50 MP Sony LYT-600 che ti permetterà di scattare foto spettacolare in qualsiasi condizione di luce.

Come processore troviamo Snapdragon 695 con tecnologia 5G e 8 GB di RAM a supporto. Il sistema operativo Android 14 e la bellezza di 256 GB di memoria interna che non si esauriscono facilmente e che puoi espandere con una scheda microSD. Ha un bellissimo e generoso display OLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1200 nits. Ottima anche la batteria da 5.510 mAh con ricarica turbo velocissima da 80 W. E ha un peso di soli 191 grammi per uno spessore di 8,1 mm.

Insomma uno smartphone che costa veramente poco e che però garantisce performance eccellenti. Quindi non farti sfuggire l'occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G a soli 199,99 euro invece che 329 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

