Xiaomi Pad 7: il tablet di ultima generazione a 120€ in meno su Amazon

Uno degli ultimissimi tablet lanciati sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo scontatissimo! Parliamo dello Xiaomi Pad 7, al momento disponibile a soli 399 euro con un super sconto del 23%.

In questo modo potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così speciale non capita tutti i giorni!

Xiaomi Pad 7: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Pad 7 è un tablet super innovativo che si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche che ti lasceranno a bocca aperta.

Il suo fiore all'occhiello è il potente processore Snapdragon 7+ Gen 3, con architettura a 4nm, che garantisce performance eccezionali così da poter eseguire qualsiasi tipologia di operazione in maniera più efficiente e fluida che mai.

Allo stesso tempo, è dotato di un enorme schermo da 3.2K 144Hz crystal-clear dotato di Vivid HDR con 800 nits di luminosità di picco che regala una visualizzazione impeccabile con dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna. Tra l'altro, la sua interfaccia con esperienza desktop, migliora la produttività in modalità Workstation rendendo ottimale il flusso lavorativo.

In più, il software Xiaomi 15 Ultra grazie a Xiaomi HyperAI ti supporta in tutti i momenti del quotidiano, che si tratti di generare testi, prendere appunti, creare un riassunto o eliminare oggetti da una foto.

Per finire, questo dispositivo assicura un'autonomia super estesa grazie alla potente batteria da 8850mAh con ricarica Turbo da 45W.

