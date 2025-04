Xiaomi annuncia la fine degli aggiornamenti per alcuni suoi smartphone

Le notizie relative alla fine aggiornamenti software per alcuni smartphone di Xiaomi sono state confermate: ad aprile 2025, sette modelli perderanno il supporto ufficiale. Questa decisione interesserà dispositivi appartenenti a diverse linee, incluse le popolari gamme POCO e Redmi. Nonostante ciò, alcuni di questi modelli riceveranno un ultimo aggiornamento significativo prima di essere esclusi dal ciclo di supporto.

Tra i dispositivi coinvolti figurano il POCO F4 GT, il Redmi K50 Gaming, il Redmi 10A, il Redmi Note 11S, il Redmi Note 11 Pro+ 5G, lo Xiaomi 11i e lo Xiaomi 11i HyperCharge. In particolare, il POCO F4 GT sarà aggiornato alla versione HyperOS 2.0.1.0 basata su Android 14, mentre il Redmi K50 Gaming riceverà l’aggiornamento HyperOS 2.0.2.0. Questi aggiornamenti rappresentano l’ultimo grande intervento software per garantire una chiusura dignitosa al ciclo di vita di questi dispositivi.

L'importanza di un hardware aggiornato

Questa decisione segue una prassi consolidata nel settore tecnologico, dove i produttori stabiliscono un periodo di supporto limitato per i loro dispositivi, spostando poi le risorse verso modelli più recenti. Sebbene gli smartphone continueranno a funzionare normalmente, la mancanza di aggiornamenti di sicurezza li renderà progressivamente più vulnerabili a nuove minacce informatiche.

Per gli utenti preoccupati per la sicurezza dei propri dati, il consiglio è di valutare l’acquisto di un dispositivo più recente. In questo modo, potranno beneficiare di un supporto attivo e aggiornamenti regolari, mantenendo al sicuro le informazioni personali. La transizione verso modelli più moderni riflette l’evoluzione continua del settore mobile, dove sistemi operativi come Android 14 richiedono hardware avanzato per offrire la migliore esperienza utente possibile.

La decisione di Xiaomi di terminare il supporto per questi modelli sottolinea l’importanza di un hardware aggiornato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza. Per gli utenti, questo potrebbe essere il momento giusto per esplorare le opzioni disponibili sul mercato e scegliere un dispositivo che risponda alle esigenze di oggi e di domani.