Google Pixel 10: ecco i prezzi ufficiali dell'intera gamma

Nel panorama attuale degli smartphone di fascia alta, dove l’aumento dei costi sembra ormai inevitabile, la nuova gamma Google Pixel 10 rappresenta una vera eccezione. L’azienda di Mountain View, infatti, ha scelto di mantenere invariati i prezzi Pixel 10 rispetto alla generazione precedente, una decisione che sorprende e si distingue nettamente dalle politiche adottate dai principali concorrenti.

In un contesto dominato da pressioni inflazionistiche e da una costante crescita dei costi produttivi, la scelta di Google appare non solo controcorrente, ma anche estremamente strategica, offrendo ai consumatori un segnale chiaro di attenzione e rispetto per il loro potere d’acquisto.

La nuova line-up

La nuova lineup si compone di quattro modelli principali, pensati per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più diversificata: il modello standard Pixel 10 Pro, il versatile Pixel 10 Pro XL e il rivoluzionario Pixel 10 Pro Fold, affiancati dalla versione base Pixel 10. Ognuno di questi dispositivi viene proposto in differenti configurazioni di memoria, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di storage, e corredato da offerte esclusive che valorizzano l’ecosistema dei servizi integrati.

Ecco i prezzi

Entrando nel dettaglio delle proposte, il Pixel 10 parte da un prezzo di 799 dollari negli Stati Uniti (1.099 dollari in Canada) per la versione da 128GB, mentre la variante da 256GB è disponibile a 899 dollari. In entrambi i casi, Google arricchisce l’esperienza d’acquisto includendo sei mesi di Google AI Pro, un periodo identico di Fitbit Premium per il monitoraggio della salute e del fitness, e tre mesi di YouTube Premium per godere di contenuti senza interruzioni pubblicitarie. Questi benefit aggiuntivi, solitamente proposti come servizi a pagamento, rappresentano un valore concreto per chi sceglie la nuova generazione di smartphone targata Google.

Per quanto riguarda il Pixel 10 Pro, il prezzo d’ingresso rimane fissato a 999 dollari (1.349 dollari in Canada) per la configurazione da 128GB, con la possibilità di scegliere varianti fino a 1TB di storage. In questo caso, il bundle promozionale si fa ancora più interessante: oltre ai servizi già menzionati, Google offre un intero anno di Google AI Pro, che comprende anche l’accesso a Gemini Advanced e 2TB di spazio aggiuntivo su Google One. Un’offerta pensata per chi desidera sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale e dell’ecosistema cloud, rendendo l’acquisto ancora più appetibile.

Passando al Pixel 10 Pro XL, la strategia di Google si fa ancora più decisa: il modello elimina la versione da 128GB, partendo direttamente da 256GB a 1.199 dollari, mantenendo inalterato il prezzo rispetto al modello equivalente della generazione precedente. Le configurazioni superiori arrivano fino a 1.549 dollari per la versione con 1TB di memoria interna, confermando una coerenza di listino che premia la fedeltà degli utenti e semplifica la scelta per chi desidera il massimo delle prestazioni.

Sul fronte dei dispositivi pieghevoli, il Pixel 10 Pro Fold si posiziona come uno dei prodotti di punta della gamma, confermando il prezzo di partenza dell’anno scorso: 1.799 dollari per la versione da 256GB, fino a 2.149 dollari per la configurazione top da 1TB. Anche in questo caso, la stabilità dei prezzi rappresenta una scelta in netta controtendenza rispetto alla concorrenza, che tende a rincarare i listini per questa categoria di prodotti innovativi.

Strategia commerciale

La strategia commerciale adottata da Google non si limita alla semplice stabilità dei prezzi degli smartphone del 2025, ma punta a rafforzare il legame tra hardware e servizi digitali. Le promozioni abbinate all’acquisto dei nuovi dispositivi non sono solo un incentivo all’acquisto, ma un vero e proprio invito a scoprire le potenzialità dell’ecosistema Google, dall’intelligenza artificiale al fitness tracking, fino all’intrattenimento senza pubblicità.