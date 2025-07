HyperOS 3, ecco i primi dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento

L’evoluzione dell’ecosistema tecnologico firmato Xiaomi si prepara a un nuovo, importante salto in avanti con l’arrivo di HyperOS 3. La prossima versione del sistema operativo, attesa tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2025, promette di rivoluzionare l’esperienza d’uso di smartphone, tablet e dispositivi smart del colosso cinese, segnando un deciso passo avanti in termini di integrazione, prestazioni e personalizzazione.

Al centro della strategia di Xiaomi c’è la volontà di offrire una piattaforma software sempre più coesa, capace di connettere in modo intelligente e fluido ogni elemento dell’ecosistema. HyperOS 3 nasce infatti come risposta alla crescente domanda di interoperabilità tra dispositivi: la nuova versione sarà in grado di garantire una connessione senza precedenti tra smartphone, tablet, televisori e prodotti IoT, rendendo la gestione quotidiana più semplice, intuitiva e priva di interruzioni.

Ottimizzazione delle performance

L’azienda ha posto particolare attenzione all’ottimizzazione delle performance, introducendo una interfaccia utente completamente ridisegnata. L’obiettivo è offrire animazioni più fluide, una maggiore stabilità del sistema e una reattività superiore, elementi fondamentali per una user experience moderna e all’altezza delle aspettative degli utenti più esigenti. Con HyperOS 3, si assiste a un ulteriore distacco dalla storica MIUI, segnando una nuova era nell’approccio software del brand.

La distribuzione dell’aggiornamento seguirà una strategia graduale, pensata per garantire un rilascio ottimale sui dispositivi di punta. Ecco la lista dei modelli

Xiaomi 15 Ultra ,

, Xiaomi 15 Pro ,

, Xiaomi 15 ,

, Xiaomi 15T Pro (non ancora ufficializzato)

(non ancora ufficializzato) Xiaomi 14T Pro

Redmi K80 Ultra (non destinato al mercato italiano)

(non destinato al mercato italiano) Redmi K70 Ultra (non destinato al mercato italiano)

Attesa per gli altri rollout

Per tutti gli altri dispositivi compatibili, tra cui anche modelli POCO e altre varianti, l’attesa si protrarrà fino alla fine del 2025 o all’inizio del 2026, a conferma di una pianificazione che privilegia la qualità e la stabilità rispetto alla velocità di rollout. Questa scelta mira a garantire che ogni device possa beneficiare delle innovazioni di HyperOS 3 senza compromessi, riducendo al minimo eventuali problemi tecnici o incompatibilità.