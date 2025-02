Xiaomi 15 Ultra svelato in Cina con una Periscopica da 200 MP

Xiaomi ha ufficialmente svelato in Cina il suo nuovo smartphone di punta, lo Xiaomi 15 Ultra, confermando le voci che circolavano nei giorni scorsi. Questo dispositivo rappresenta una naturale evoluzione del modello precedente, con un focus particolare sul comparto fotografico, che ha subito un significativo miglioramento.

La novità più rilevante è l'introduzione di una fotocamera periscopica da 200 megapixel, progettata per offrire prestazioni superiori in condizioni di scarsa luminosità. Questa lente, con zoom 4.3x, utilizza un sensore più grande e un'apertura più veloce rispetto al periscopio da 5x presente nel Xiaomi 14 Ultra.

La risoluzione più alta è accompagnata dal nome in codice "Night God", che ne enfatizza le capacità avanzate in ambienti poco illuminati. Oltre alla fotocamera periscopica, il sistema fotografico include tre sensori da 50 megapixel ciascuno. Il sensore principale è stato aggiornato con un'apertura f/1.63 fissa, abbandonando la tecnologia di apertura variabile utilizzata precedentemente.

Inoltre, Xiaomi ha presentato la terza generazione del Photography Kit, un accessorio opzionale che arricchisce l'esperienza fotografica. Questo kit include una custodia speciale, un'impugnatura ergonomica per la fotocamera con finitura rossa, una batteria interna da 2.000 mAh che funge anche da piccolo power bank e un supporto per il pollice. I controlli della fotocamera, come il pulsante di scatto, il tasto video, la leva dello zoom e la ghiera dell’esposizione, rimangono invariati, ma il kit rende l’utilizzo del dispositivo ancora più pratico per i fotografi.

Sul lato hardware, lo Xiaomi 15 Ultra è alimentato dal potente chipset Snapdragon 8 Elite di ultima generazione. Il display da 6,73 pollici offre una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, con una luminosità di picco per l’HDR di 3.200 nit, garantendo un'esperienza visiva eccezionale. Il dispositivo è anche certificato IP68, quindi resistente a polvere e acqua, mentre la batteria da 6.000 mAh supporta ricariche rapide, sia cablate (90 W) che wireless (80 W), sebbene non compatibile con lo standard Qi2.

Il prezzo di lancio è di 6.499 yuan (circa 895 dollari), e si inserisce nella nuova serie Xiaomi 15, che comprende anche i modelli Xiaomi 15 e 15 Pro, presentati già nell'ottobre 2024. Il debutto internazionale è previsto per il 2 marzo al Mobile World Congress di Barcellona, ma al momento non ci sono certezze sulla disponibilità negli Stati Uniti.