Xiaomi 14T: batteria con ricarica ultra-rapida, foto eccezionali e prestazioni al top, oggi lo prendi risparmiando 200€

Xiaomi 14T è lo smartphone perfetto per chi cerca potenza, efficienza e fotografia di alto livello. Grazie al processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, questo dispositivo offre prestazioni elevate e un'efficienza energetica senza pari. Sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale per un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione.

Il comparto fotografico è un vero punto di forza. L’obiettivo Leica Summilux garantisce scatti di qualità professionale, con colori fedeli e dettagli sorprendenti. Inoltre, grazie al sensore fotografico Sony IMX906, le tue foto saranno sempre luminose, con un’ampia gamma dinamica, bassa distorsione e dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tripla lente con lunghezze focali variabili da 15mm a 100mm ti permette di immortalare ogni soggetto con la massima precisione, sia nei primi piani che nei paesaggi più ampi. Ogni scatto sarà ricco di dettagli e profondità, per immagini sempre straordinarie.

Non dovrai più preoccuparti della batteria: il Xiaomi 14T è dotato di una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica HyperCharge a 67W, che ti consente di avere energia sempre disponibile in pochissimo tempo. Dì addio all’ansia da autonomia!