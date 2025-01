Xiaomi 14T 5G: in super offerta su eBay la versione da 256GB

Approfitta di questa promozione di eBay che ti consente di mettere le mani su uno smartphone dalle prestazioni spettacolari a un prezzo decisamente inferiore. Sto parlando del mitico Xiaomi 14T 5G che ora puoi aggiungere al tuo carrello a soli 424,90 euro, invece che 649,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGEN25 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero, non ci sono errori e non è uno scherzo. Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma non puoi tranquillamente visualizzare nello store ufficiale di Xiaomi ed è poi quello che vedi sopra. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 225 euro sul totale.

Xiaomi 14T 5G: la scelta giusta per questa cifra

Per il prezzo che lo pagherai oggi Xiaomi 14T 5G rappresenta sicuramente una delle opzioni più interessanti. Avrai per le mani praticamente uno smartphone top di gamma pagandolo come un medio gamma. Potrai scattare foto pazzesche grazie alla fotocamera professionale Leica con sensore principale da 50 MP Sony IMX906. E possiede anche una fotocamera frontale eccellente per i selfie da 32 MP.

Gode di un bellissimo display AMOLED con intelligenza artificiale da 6,67 pollici e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Monta il potentissimo processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra supportato in questa versione da 12 GB di RAM. Ha poi una memoria interna da ben 256 GB praticamente inesauribili, pesa solo 195 grammi e gode di una super batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 67 W.

Insomma una vera potenza che oggi ti porti a casa a molto meno del suo prezzo. Quindi non aspettare oltre perché le unità disponibili sono poche. Fiondati su eBay e acquista il tuo Xiaomi 14T 5G a soli 424,90 euro, invece che 649,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGEN25 al momento del pagamento. Completa subito l'ordine e potrai riceverlo comodamente a casa tua tra pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.