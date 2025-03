Motorola G35: un entry level solo nel costo, batteria top e fotocamera da 50 MP (-46%)

Motorola è un'azienda che ha una lunghissima storia e tradizione in quella che è la produzione di smartphone e telefoni e oggi, su Amazon, il Motorola G35 viene messo in sconto del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 124€. Ultimi pezzi di oggi!

Motorola G35: ecco l'analisi della scheda tecnica di questo smartphone

Il Motorola G35 è il dispositivo ideale per chi cerca prestazioni elevate e un’esperienza multimediale straordinaria. Con il suo ampio display FHD+ da 6,72", potrai goderti film, serie TV e giochi con una qualità visiva eccezionale, mentre l'audio stereo multidimensionale Dolby Atmos ti immergerà in un suono avvolgente.

La fotocamera da 50 MP è progettata per catturare momenti nitidi e luminosi, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia Quad Pixel. Inoltre, con il sistema di fotocamere ultragrandangolari, potrai ampliare l'inquadratura e ottenere foto sensazionali con un angolo di visione più ampio.

Il design ultrasottile di Motorola G35 non solo è elegante, ma offre anche una finitura matte o una versione in morbido materiale premium vegano, per un tocco di classe e sostenibilità. Grazie al processore octa-core, il Motorola G35 è perfetto per chi cerca velocità e fluidità. Con 4 GB di RAM, espandibili tramite Estensione RAM, e 256 GB di memoria interna, avrai spazio e potenza per gestire tutte le tue app e file.

La batteria da 5000 mAh assicura un'autonomia eccezionale, mentre la ricarica rapida da 18 W ti permette di tornare rapidamente operativo. Con il supporto al 5G, avrai sempre una connessione veloce e affidabile.

Oggi, su Amazon, per la Festa delle Offerte di Primavera il Motorola G35 viene messo in sconto del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 124€. Prendi gli ultimi pezzi di oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.