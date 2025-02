Xiaomi 14T 5G (12/256GB) prestazioni da top-level, costo da mid-range

Hai deciso di acquistare uno smartphone con prestazioni top di gamma cercando però di non fare spese folli? Allora ho trovato l'offerta giusta per te. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi 14T 5G a soli 397,99 euro, invece che 649,90 euro.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma è esattamente quello che vedi sopra e lo potrai vedere anche sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque adesso avrai la possibilità di risparmiare oltre 251 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 132,66 euro a interessi zero con Klarna.

Xiaomi 14T 5G: adesso è la migliore scelta

Non ci sono dubbi, a questo prezzo Xiaomi 14T 5G è sicuramente la migliore occasione per avere uno smartphone delle prestazioni eccezionali a un ottimo prezzo. Ogni dettaglio è pensato per renderlo unico come la sua impermeabilità all'acqua e resistenza alla polvere certificata IP68. È dotato di un display AMOLED di nuova generazione da 6,67 pollici con refresh rate a 144 Hz e un motore di elaborazione delle immagini con intelligenza artificiale.

Grazie al potente processore MediaTekk Dimensity 8300-Ultra e ai suoi 12 GB di RAM regala una velocità pazzesca anche in multitasking e con i giochi di ultima generazione. Possiede poi una fotocamera principale professionale Leica con sensore di immagine Sony IMX906 da 50 MP dotata di teleobiettivo da 50 MP e fotocamera anteriore per selfie 32 MP. Da notare anche la super batteria da 5000 mAh che gode di una ricarica ultra rapida da 67 W. Il tutto per un peso di appena 195 grammi e uno spessore di soli 7,80 mm.

Una vera potenza che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi non attendere oltre o rischi di perdere l'offerta. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Xiaomi 14T 5G a soli 397,99 euro, invece che 649,90 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.