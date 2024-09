Xiaomi 14 nella versione più completa da 512GB a prezzo folle su eBay

Prima che sia troppo tardi metto le mani avanti dicendoti che questa offerta che sto per segnalarti scadrà sicuramente in pochissimo tempo. Dunque prima che ciò accada vai su eBay e metti nel tuo carrello l'epico Xiaomi 14 5G da 512 GB a soli 633,75 euro, anziché 1099,90 euro. Per ottenerlo a questa incredibile cifra inserisci anche il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Il prezzo originale lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi ed è quello che ti ho segnalato sopra. Dunque in questo momento c'è uno sconto che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 466 euro sul totale. Fai in fretta perché ci sono pochissime unità disponibili e tantissime richieste.

Xiaomi 14 5G a un prezzo mai visto prima

Sul fatto che Xiaomi 14 5G sia uno dei migliori smartphone in circolazione non penso che ci siano dubbi. Siamo di fronte a una top di gamma dalle prestazioni incredibili che oggi potrai avere una cifra molto inferiore rispetto a quella che dovresti spendere. Tra l'altro questa è la versione più potente, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Gode del super processore Snapdragon 8 Gen 3 e possiede un bellissimo display AMOLED da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. È dotato di una straordinaria fotocamera Leica con sensore principale da 50 MP per rendere ogni scatto incredibilmente vivido e reale. Possiede due slot per scheda Sim, tecnologia 5G e batteria con ricarica super rapida con cavo da 94 W e wireless da 50 W.

Insomma una vera potenza, uno smartphone che non teme nessun confronto e che oggi puoi avere a una cifra davvero pazzesca. Perciò non perdere tempo, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Xiaomi 14 5G da 512 GB a soli 633,75 euro, anziché 1099,90 euro. Ricordati di inserire anche il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento. Potrai riceverlo gratuitamente a casa tua entro 3 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.