Xiaomi 12 Pro: smartphone al 52% di sconto per il Black Friday

Xiaomi riesce sempre a garantire telefoni di qualità a prezzi modici e accessibili e oggi, su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday, viene applicato uno sconto maxi del 52% sul suo 12 Pro che viene venduto a 439,90€.

Xiaomi 12 Pro: uno smartphone eccellente al 52% di sconto

Xiaomi 12 Pro rappresenta l’eccellenza della tecnologia mobile di ultima generazione. Equipaggiato con la piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, offre prestazioni straordinarie grazie al processo tecnologico a 4 nm, con un aumento del 30% nelle capacità di rendering grafico e un miglioramento dell’efficienza energetica del 25% rispetto al suo predecessore.

Il comparto fotografico è all’avanguardia: tre fotocamere da 50 MP ognuna, tra cui una fotocamera principale con sensore ultra-grande Sony IMX707, un’ultra-grandangolare e un teleobiettivo. Grazie alla tecnologia di combinazione di pixel 4-in-1 da 2.44μm, il sistema fotografico migliora le capacità di acquisizione della luce del 120% rispetto al modello Xiaomi 11, garantendo scatti incredibilmente dettagliati e luminosi.

Il display AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici è tra i migliori della categoria, come confermato dalla valutazione A di DisplayMate. Con risoluzione 3200 x 1440, supporto Dynamic 120Hz LTPO, AdaptiveSync Pro e colori a 10 bit, offre una visione fluida e straordinariamente vivida. A completare questa esperienza visiva, il sistema audio è dotato di 4 altoparlanti con certificazione SOUND BY Harman Kardon e supporto Dolby Atmos, per una qualità sonora immersiva.

La tecnologia di ricarica HyperCharge da 120W consente di ottenere una carica ottimale in tempi ridotti, grazie alla prima batteria a cella singola da 4.600 mAh del settore. Il sistema di ricarica intelligente protegge la batteria a lungo termine, migliorandone efficienza e durata.

