XFCE: arrivate nuove patch per il supporto a Wayland

Il team di coder XFCE sta lavorando da diverso tempo sull'implementazione del supporto completo a Wayland, ovvero il display server di riferimento della maggior parte delle distribuzioni Linux. Wayland infatti offre una serie di funzionalità e migliorie prestazionali non non indifferenti su diverse configurazioni hardware. Dunque è normale che i programmatori di XFCE siano interessati ad integrare al meglio il codice del progetto con Wayland. Tale display server infatti permetterà di migliorare la già ottima UX (User Experience) di questo ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK. I principali desktop environment Linux, tipo GNOME Shell e Plasma KDE, hanno già provveduto ad inserire il supporto a Wayland da diverso tempo, il team di XFCE invece essendo di dimensioni ridotte ha dovuto posticipare questi lavori per diversi anni.

Tuttavia ad inizio 2023 i coder di XFCE hanno fatto sapere alla propria community di utenti ed appassionati che l'implementazione del supporto a Wayland è prevista con l'arrivo di XFCE 4.20. Tecnicamente le operazioni di porting hanno avuto inizio a luglio 2022 quando Xfwm4, il window manager di riferimento del progetto, ha ottenuto delle patch per l'integrazione con il Wayland protocol. Questo è stato possibile grazie alla libreria wlroots, un software dedicato proprio alla creazione dei Wayland Compositor.

Nel dettaglio Wlroots offre un set di backend che permettono di amministrare gli input hardware e tutte le diverse feature fornite dal compositor grafico, come ad esempio la KMS (Kernel Mode Setting) ed il DRM (Direct Rendering Manager). Wlroots è la principale alternative alle librerie Weston, cioè quelle sfruttate direttamente da Wayland.

In questi giorni gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo update riguardante il porting di Xfwm4 a Wayland. Adesso l'edizione dedicata a Wayland di tale compositor è integrata nel medesimo binario di quella del vecchio display server Xorg. Inoltre sono state adottate in pianta stabile le API wir-scene. Tale annuncio significa che i lavori di sviluppo stanno procedendo bene.