XFCE 4.20: in arrivo il supporto completo a Wayland

Il desktop environment open source XFCE è uno dei più popolari tra gli utenti delle distribuzioni Linux. Tuttavia per una serie di motivazioni tecniche tale ambiente grafico non gode di una feature chiave necessaria per poter operare nel modo più efficiente su diverse configurazioni hardware, stiamo parlando del supporto a Wayland il display server di riferimento per quasi tutti i sistemi Linux dedicati al mondo degli utenti consumer desktop. Sostanzialmente in questi ultimi anni XFCE non ha avuto a disposizione abbastanza developer da dedicare all'implementazione del supporto a Wayland.

Tuttavia la cose potrebbero presto cambiare infatti il team di coder ha fatto sapere che XFCE 4.20 dovrebbe godere proprio del supporto a Wayland. I lavori di porting sono in realtà iniziati a luglio 2022 quando Xfwm4, il window manager di riferimento del progetto, ha ricevuto le prime patch per garantire l'integrazione con il Wayland protocol. Tale operazione è avvenuta sfruttando i wlroots, una libreria modulare dedicata allo sviluppo dei Wayland compositor. Wlroots fornisce una serie di backend che consentono di gestire gli input hardware e tutte le relative funzionalità di base fornite dal compositor grafico come la KMS (Kernel Mode Setting) ed il DRM (Direct Rendering Manager). Wlroots è sostanzialmente un'alternativa alle librerie Weston, che sono quelle implementate direttamente da Wayland.

Sempre nello stesso periodo è stato anche avviato lo sviluppo di un nuovo windows compositor chiamato Xfway che dovrebbe garantire l'elaborazione delle animazioni con Wayland. A fine dicembre 2022 il team di sviluppatori era riuscito ad implementare il supporto parziale al componente software chiamato wlr-foreign-toplevel, si tratta del protocollo del window manager integrato in Wayland e viene concretamente usato per visualizzare e amministrare la generazione delle taskbar e delle dock dell'ambiente desktop.

Durante i lavori di sviluppo di XFCE 4.20 i programmatori del progetto sono riusciti ad ultimare i lavori di porting di xfce4-panel e xfdesktop ed a realizzare il componente denominato libxfce4windowing, una dipendenza del desktop environment che dovrebbe appunto assicurare il supporto al Wayland display protocol. Dunque con tutta probabilità quando XFCE 4.20 verrà rilasciato in forma stabile godrà anche del supporto al nuovo display server.