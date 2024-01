X: utenti stufi dei troppi annunci di truffe sulla piattaforma

I criminali informatici abusano degli annunci pubblicitari di X per promuovere siti web che portano a drainer di criptovalute, falsi airdrop e altre truffe. Come tutte le piattaforme pubblicitarie, X (precedentemente noto come Twitter) afferma di mostrare annunci pubblicitari basati sull'attività degli utenti, portando ad annunci che corrispondono agli interessi di quest’ultimi. Sebbene Elon Musk nel luglio 2022 avesse twittato che YouTube mostra continui annunci contenenti scam, la situazione sembra essersi ribaltata. Adesso è infatti X a mostrare continuamente pubblicità che promuovono truffe di criptovaluta.

X: nell’ultimo mese aumentato rapidamente la mole di annunci truffa sul social

Gli annunci scam che vengono pubblicati su X sono vari. Questi includono link a canali Telegram che promuovono pump and dump, pagine di phishing e collegamenti a siti che ospitano crypto drainer. Quest’ultimi sono script dannosi che rubano tutte le risorse presenti in un wallet online. Poiché X mostra annunci pubblicitari basati sugli interessi degli utenti, coloro che non sono interessati al mondo della criptovaluta potrebbero non vedere tali annunci. Tuttavia, tutti gli altri utenti sembrano essere ora bombardati da un vero e proprio flusso infinito di pubblicità dannose. Sebbene gli aggressori abbiano abusato della piattaforma pubblicitaria di X per diverso tempo, nell’ultimo mese l'enorme volume di annunci dannosi è aumentato rapidamente, costringendo i ricercatori di sicurezza MalwareHunterTeam a monitorarli. Quest’ultimi hanno pubblicato screenshot di X annunci contenenti truffe crittografiche, quasi tutte provenienti da utenti verificati.

La situazione è veramente grave. Gli utenti sono infatti costretti a lasciare note sulla community dedicata agli annunci per avvisare gli altri degli scam. Su X, gli autori delle minacce hanno creato annunci pubblicitari che fingevano di essere una raccolta NFT in edizione limitata chiamata Ordinals Bubbles, falsi airdrop e lanci di nuovi token. Non è chiaro quale processo di controllo X abbia messo in atto per risolvere il problema. Tuttavia, molti utenti sono frustrati dal fatto che non ci sia molto controllo su quali annunci possono essere pubblicati sul sito. Il mese scorso, Bloomberg ha riferito che si prevede che le entrate pubblicitarie di X diminuiranno di 2,5 miliardi di dollari, un calo di oltre il 50% rispetto al 2022. Ciò ha portato molti a credere che la piattaforma stia chiudendo un occhio su questi annunci dannosi per sostenere le sue entrate pubblicitarie in diminuzione. Sarà davvero così?