X Risparmio Libero: interessi del 3,5% annuo e massima flessibilità

X Risparmio Libero offre una soluzione ottimale per chi desidera un conto deposito che combini flessibilità e sicurezza. Con un tasso annuo lordo del 3,5% garantito fino al 30 Giugno 2025, questo conto deposito proposto da Banca Aidexa offre un'opportunità interessante per far fruttare i propri risparmi senza rinunciare alla libertà di accesso ai propri fondi.

Caratteristiche principali di X Risparmio Libero:

Scegliere X Risparmio Libero significa optare per una soluzione di risparmio che non solo garantisce un rendimento interessante ma offre anche la massima libertà di gestione dei propri fondi. Questo conto è ideale per chi cerca un equilibrio tra rendimento e accessibilità, con la sicurezza di una protezione garantita su ogni deposito.

Libertà di accesso ai fondi: X Risparmio Libero permette di prelevare la somma depositata in qualsiasi momento. Questa caratteristica è ideale per chi non vuole rinunciare alla possibilità di accedere al proprio denaro in caso di necessità.

Tasso di interesse competitivo: Il conto offre un tasso di interesse annuo lordo del 3,5% fino al 30 Giugno 2025. Il calcolo del rendimento è basato sui saldi in giacenza, e gli interessi vengono liquidati direttamente sul conto deposito ogni tre mesi.

Sicurezza dei depositi: I fondi depositati in X Risparmio Libero sono completamente tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), garantendo così una protezione affidabile del capitale investito.

Flessibilità nei versamenti: Dopo l'apertura del conto, è possibile aggiungere altre somme di denaro rispettando i limiti di giacenza minima e massima stabiliti, offrendo così ulteriore flessibilità nell'accumulo dei risparmi.

Procedura di apertura semplice e veloce

L’apertura di X Risparmio Libero di Banca Aidexa è semplice e può essere completata direttamente online in pochi passaggi.

