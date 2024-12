X Factor 2024, countdown per la finale: anticipazioni e ospiti

La tanto attesa finale di X Factor 2024 è ormai finita. Giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 21:00, milioni di spettatori si collegheranno in diretta su Sky, in streaming su NOW (da 6,99 euro al mese) e in simulcast su TV8 per assistere all'ultimo atto di quella che è stata una tra le edizioni di più successo degli ultimi anni.

Qualche sorpresa in serbo, c'è. In primis, X Factor abbandona Milano per trasferirsi nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito: è la prima volta che il format si svolge in una piazza, per di più a ingresso gratuito. L'enorme palco a forma di X accoglierà i quattro finalisti in corsa: Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives. Tra di loro, uno solo sarà incoronato vincitore di #XF2024.

Ospiti internazionali e locali

Qualche anticipazione? La finale di X Factror 2024 porterà sul piccolo schermo e in streaming degli ospiti d'eccezione. Il primo sarà Robbie Williams, uno tra gli artisti più premiato al mondo, che oltre a esibirsi sul palco presenterà anche il suo nuovo film BETTER MAN, diretto da Michael Gracey. Farà inoltre tappa in Piazza del Plebiscito anche un artista di "casa": è Gigi d'Alessio, presente per un omaggio alla sua Napoli.

La serata sarà guidata da Giorgia, conduttrice per questa edizione, affiancata dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Per non perdere nemmeno un istante della finale, gli spettatori potranno seguire la diretta su Sky e in streaming su NOW, oltre che in simulcast su TV8. Inoltre, dalle 20, Gianluca Gazzoli condurrà l'Ante Factor, una puntata speciale di un'ora che offrirà uno sguardo esclusivo alla vigilia della finalissima, con ospiti e sorprese non ancora annunciate.

Come guardare la finale di X Factor 2024

Puoi guardare la finale di X Factor 24 in streaming ovunque ti trovi abbonandoti a NOW, che offre tre piani:

Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium (include serie TV, show e due visioni in contemporanea) a 11,99 euro al mese per 12 mesi;

per 12 mesi; Pass Cinema + Pass Entertainment (serie TV, show e film) a 9,99 euro al mese per un anno;

per un anno; Pass Entertainment (serie TV e show) a 6,99 euro al mese, 12 mesi.

NOW è compatibile con la maggior parte dei dispositivi: smartphone, smart TV, tablet e PC. L'appuntamento con la finale di X Factor è per giovedì 5 dicembre, alle 21, in streaming su NOW: ci sarai?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.