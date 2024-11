X Factor 2024: come vedere le repliche in streaming dall'estero

Giovedì 14 novembre è andata in onda su Sky Uno una nuova puntata di X Factor. Quella di ieri era una delle serate più attese, dal momento che oltre all'Hell Factor era in programma anche una doppia eliminazione.

Chi non ha l'abbonamento a Sky TV o al pass Entertainment di NOW, può rivedere la replica della puntata del 14 novembre di X Factor martedì prossimo in chiaro su TV8. L'appuntamento è fissato per le ore 21:30.

Se per quella data si è all'estero, si può vedere ugualmente vedere la replica di X Factor in streaming collegandosi al sito tv8.it e attivando una VPN. Il servizio di rete privata virtuale è indispensabile, in quanto consente di superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti delle piattaforme streaming, simulando una connessione dal Paese desiderato (in questo caso l'Italia).

Per velocità di connessione, sicurezza e qualità dello streaming, NordVPN è una delle migliori VPN al momento disponibili. Tra le altre cose, oggi è in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 2 anni, con 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

L'offerta Black Friday di NordVPN è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NordVPN.

Come vedere le repliche di X Factor 2024 in streaming dall'estero

Di seguito ti condividiamo la procedura passo dopo passo da seguire per vedere in streaming dall'estero e in chiaro le repliche di X Factor 2024:

Sottoscrivi un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l'app VPN.

Effettua l'accesso con le credenziali usate durante la registrazione.

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese.

Attendi che la connessione VPN sia attiva.

Collegati al sito tv8.it ogni martedì alle ore 21:30.

Fai clic sul pulsante Streaming in alto a destra per avviare la riproduzione del live streaming di TV8.

