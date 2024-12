X Factor 2024: come vedere la finale in diretta streaming dall'estero

Oggi, 5 dicembre, a partire dalle 21, è in programma la finale di X Factor 2024 che sarà trasmessa in diretta da Piazza del Plebiscito di Napoli. Si tratta dell'appuntamento conclusivo della nuova stagione dello show che ha registrato un successo enorme. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment.

Per chi si trova all'estero, invece, c'è la possibilità di guardare in diretta streaming la finale di X Factor 2024 ricorrendo a una VPN. La procedura da seguire è molto semplice: basta installare la VPN e selezionare un server italiano per la connessione. In questo modo si otterrà un indirizzo IP italiano e sarà possibile accedere a NOW per seguire l'evento.

La VPN da utilizzare è NordVPN. Con l'offerta in corso è possibile attivare la VPN con un prezzo scontato fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. La promozione include anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Come vedere X Factor 2024 in streaming dall'estero: la procedura

Ecco i passaggi da seguire per vedere la finale di X Factor 2024 in streaming dall'estero:

attivare una VPN come NordVPN , ora in offerta a 2,99 euro al mese

, ora in offerta a 2,99 euro al mese installare l'app e poi selezionare un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione collegarsi a NOW per seguire l'evento in programma dalle 21 di oggi 5 dicembre

La VPN da attivare è NordVPN che ora è in offerta con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese. L'abbonamento ha una durata di 27 mesi e include anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi la procedura guidata che consente di attivare la VPN in pochi secondi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.