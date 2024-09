X Factor 2024 al via con le audizioni: scopri chi sarà il vincitore in streaming su NOW

X Factor 2024 ha preso ufficialmente il via con le audizioni. Il talent show musicale di Sky torna in esclusiva streaming su NOW per la gioia dei tantissimi fan, che rimarranno in attesa fino al 5 dicembre per scoprire che sarà il nuovo vincitore di questa edizione. Fra le novità più interessanti di quest'anno a X Factor c'è la nuova conduttrice Giorgia, affiancata dalla giuria composta da una serie di volti noti della musica italiana come Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

X Factor e non solo: su NOW il meglio dell'intrattenimento da seguire in streaming dovunque vuoi

La finale di X Factor 2024 si terrà a Napoli, la Città della Musica. Prima di arrivare all'attesa notte, i concorrenti dovranno affrontare come sempre un percorso pieno di ostacoli che richiederà tanto impegno, abnegazione e soprattutto passione. NOW trasmetterà in streaming su Sky Uno e on-demand ogni momento del talent show, incluse curiosità e i dietro le quinte che faranno la gioia dei fan più appassionati.

X Factor è incluso nel Pass Entertainment di NOW che dà accesso a tutti gli show, alle serie TV Sky Original e HBO, ai documentari e al meglio dell'intrattenimento targato Sky a partire da soli 6,99 euro al mese. Il cliente può inoltre abbinare il Pass Entertainment al Pass Cinema e avere così anche i film in prima visione di Sky Cinema, il tutto per appena 9,99 euro al mese.

NOW è visibile su un ampio numero di dispositivi che vanno dalle smart TV dei marchi più diffusi ai computer fino ad arrivare ai device per lo streaming come Fire TV Stick, Apple TV e NOW Smart Stick. L'app di NOW è disponibile inoltre per le console da gioco PlayStation di Sony e Xbox di Microsoft, nonché sui dispositivi mobili come smartphone e tablet sia Android che iOS.

