Su Apple TV+ sono in arrivo 3 serie tv da non perdere

Anche nel mese di aprile la piattaforma streaming Apple TV+ accoglie nuove serie che si distinguono da subito per la loro qualità, rispetto a titoli di altre piattaforme concorrenti. Tre di queste sono imperdibili: Your Friends and Neighbors, Government Cheese e Carême.

Per guardare i nuovi titoli in arrivo questo mese e tutti gli altri contenuti della piattaforma occorre iscriversi ad Apple TV+: per l'occasione è disponibile una prova gratuita di sette giorni, al termine il piano si rinnova a 9,99 euro al mese a meno che non si scelga di disdire il rinnovo.

Your Friends and Neighbors (da venerdì 11 aprile)

Dopo essere stato licenziato in tronco dalla sua azienda, un gestore di fondi speculativi inizia a rubare all'interno delle case dei suoi vicini. Jon Hamm è il protagonista della nuova serie degli Apple Studios, in uscita venerdì 11 aprile, con il pubblico che assisterà alla storia sempre più intricata di un personaggio che non ha fatto i conti con i segreti dei suoi insospettabili dirimpettai in quel di Westmont Village.

Government Cheese (da mercoledì 16 aprile)

Ambientata nella San Fernando Valley della fine degli anni Sessanta, la commedia surrealista ha per protagonisti i Chambers, una famiglia sui generis che trascorre ogni giorno ad inseguire sogni ambiziosi e, per il 99% delle persone, irrealizzabili. Tutto però cambierà quando a casa tornerà Hampton Chambers, il protagonista interpretato dall'attore David Oyelowo. La serie sarà disponibile su Apple TV+ dal prossimo 16 aprile.

Carême (da mercoledì 30 aprile)

La serie drammatica ambientata nell'Europa di Napoleone segue l'epopea di Antonin Carême (Benjamin Voisin), il primo chef famoso al mondo. Nato da una famiglia di umili origini, il ragazzo riesce nell'impresa di raggiungere il punto più alto della celebrità culinaria, ma il suo talento non resterà inosservato a lungo, tanto da attirare l'attenzione di uomini e politici famosi. Quale strada sceglierà di percorrere il protagonista della serie? L'uscita è prevista per mercoledì 30 aprile.

