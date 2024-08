WTA Cincinnati: dove vedere i match di Jasmine Paolini

Dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi, riprende la stagione di Jasmine Paolini, ora impegnata al Cincinnati Masters, sia in singolare che in doppio, dove proverà a bissare il successo olimpico insieme a Sara Errani. Questa sera, a partire dalle 23 ora italiana, la campionessa italiana scenderà in campo per i sedicesimi di finale del torneo americano, sfidando la Potapova.

Per seguire il match in diretta streaming (oltre che tutte le fasi finali del WTA Cincinnati) è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW, vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di tennis che possono seguire la stagione, torneo dopo torneo. Per accedere all'offerta sportiva di NOW è possibile attivare il Pass al costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi (oppure 24,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza). Per attivare l'offerta e accedere immediatamente ai contenuti basta raggiungere il sito di NOW, tramite il link qui di sotto.

Here in Cincinnati, ready to take on the Cincinnati Open! Let’s go! 🎾 @CincyTennis pic.twitter.com/ZVgvveO0CO — Jasmine Paolini (@JasminePaolini) August 12, 2024

Il grande tennis è su NOW

Il Pass Sport di NOW è la scelta giusta per tutti gli appassionati di sport che hanno la possibilità di sfruttare la piattaforma di streaming di Sky per accedere a tantissimi contenuti. Il tennis è protagonista, con tutti i principali tornei che vengono trasmessi in streaming, settimana dopo settimana.

Ci sono, naturalmente, tanti altri contenuti da seguire come la Champions League, 3 partite di Serie A per ogni turno, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora. Tutti i contenuti sono accessibili con un solo abbonamento.

Il Pass Sport di NOW è disponibile a:

14,99 euro al mese per 12 mesi

24,99 euro al mese, senza vincoli

C'è anche l'Opzione Premium che, al costo di 5 euro al mese, garantisce la possibilità di sfruttare due visioni in contemporanea da due diversi dispositivi. Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.