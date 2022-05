World Password Day 2022: la giornata per ricordare l'importanza delle password

Il 5 maggio viene celebrato il World Password Day 2022, un appuntamento simbolico per ricordarsi di quanto le parole d'accesso siano importanti per la nostra sicurezza.

Mantenere una password difficile da violare infatti, è sempre più importante. Nonostante i frequenti messaggi che esortano la popolazione a rendere più complesse le parole d'accesso, alcune soluzioni restano popolari: 123456, password, qwerty e football sono tutt'ora le combinazioni più utilizzate, chiaramente molto semplici da individuare.

Ciò permette ai pirati informatici di avere vita particolarmente facile, accedendo agli account delle ignare vittime senza sforzo. Negli ultimi anni dunque, il primo giovedì di maggio viene dedicato interamente a questa tematica così attuale.

A volte però, realizzare una password complessa (con lettere maiuscole/minuscole, caratteri speciali e numeri) non basta. Oppure, per alcune persone, può risultare complicato gestire parole d'accesso difficili da ricordare. In un contesto del genere, per fortuna, esistono alcuni software come NordPass che rendono il rapporto con le password meno complesso.

Il World Password Day 2022 è l'occasione per rendere più sicure le nostre parole d'accesso

Tra i diversi tool che si focalizzano su memorizzazione e generazione delle password, NordPass rappresenta uno dei nomi più diffusi. Il motivo di questo successo è dato dall'affidabilità e dalle tante funzioni proposte agli utenti.

Questa soluzione, proposta dalla stessa azienda che si occupa di NordVPN (la più famosa VPN al mondo), può vantare soluzioni ottimali sotto ogni punto di vista. Il sistema permette di scordarsi dei classici post-it e di password segnate a penna su fogli facili da perdere: attraverso la memoria del software infatti, queste vengono salvate e riproposte ogni volta che si utilizza un sito/app.

Il generatore poi, permette di creare password molto forti, capaci di resistere anche agli hacker più scaltri e consumati. Un sistema di controllo, va periodicamente a controllare le parole d'accesso, individuando se ve ne sono alcune vulnerabili o comunque non sufficientemente forti.

Il tutto protetto da una forma di crittografia avanzata, una tecnologia tra le migliori del settore. Come se non bastasse NordPass offre anche un'offerta molto interessante per chi intende effettuare una sottoscrizione biennale. Con 24 mesi di abbonamento infatti, è possibile usufruire di uno sconto del 68% rispetto al prezzo di listino, pagando solo 1,39 euro al mese.