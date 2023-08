WordPress: un dominio per 100 anni con "100-Year Plan"

Cosa fareste se vi proponessero di registrare il vostro nome a dominio per ben 100 anni, senza la necessità di effettuare alcun rinnovo per tutto il prossimo secolo? Prima di rispondere sappiate che WordPress.com, e quindi la Automattic fondata dal creatore di WordPress Matt Mullenweg, ha deciso di fornire questa opportunità ai propri clienti. Si paga una volta sola, scopriremo presto quanto, e il nome a dominio scelto sopravviverà a noi se nel mentre la scienza non dovesse riuscire a renderci immortali o quasi.

A chi è rivolto 100-Year Plan

Il progetto prende non a caso il nome di 100-Year Plan ed è dedicato alle famiglie che intendono preservare nel tempo i propri asset digitali. Nello stesso modo questa formula potrebbe rivelarsi ideale per i fondatori di aziende che vogliano proteggere e documentare la storia passata, presente e futura della propria compagnia. Così come per chi vuole che la propria presenza online sia sempre garantita, indipendentemente dai cambiamenti tecnologici.

Funzionalità e servizi del piano

100-Year Plan non prevede soltanto 100 anni di registrazione senza pensieri e preoccupazioni ma anche diverse feature a corredo. Tra queste ultime abbiamo ad esempio la generazione e il mantenimento di backup multipli di file e dati su più data center distribuiti in diverse località geografiche. Da segnalare anche l'invio automatico del sito Web all'Internet Archive, un locked mode opzionale e un supporto dedicato e personalizzato tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

I tecnici della Automattic si occuperanno anche di tutti gli aspetti riguardanti l'ottimizzazione, le prestazioni e la sicurezza dei siti Web ospitati, operando come dei "guardians of your life's work".

Quanto costa 100-Year Plan?

100-Year Plan viene proposto come un investimento per il futuro in un panorama come quello del Web hosting che in genere offre piani non più lunghi di 10 anni. Ma quanto si deve spendere per assicurarsi la tranquillità nei prossimi 100 anni? 380 dollari l'anno, cioè 38 mila dollari. Nome a dominio e hosting compresi.