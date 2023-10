WordPress Start, l'hosting perfetto per iniziare al 60% di sconto

Sono arrivate le nuove offerte di ottobre Keliweb, tutte incentrate sui CMS (acronimo di Content Management System, i sistemi di gestione che vengono utilizzati per gestire siti web, blog e store e-commerce). Fa parte di questo pacchetto di offerte hosting irresistibili anche il piano WordPress Start, basato su uno dei quattro servizi di hosting ottimizzato per il CMS più utilizzati al mondo. Puoi trovare WordPress Start in offerta con il 60% di sconto, valido per il primo anno e per nuove attivazioni.

Un hosting ottimizzato per iniziare con il piede giusto

Chi vuole iniziare un nuovo percorso online con un sito o un blog, parte solitamente da un piano economico. WordPress Start è la risposta migliore per soddisfare le esigenze di chi sta costruendo la sua presenza online: partire piano sì, ma non troppo. Con questo intendiamo dire che, nonostante sia un piano economico, WordPress Start rappresenta comunque una soluzione importante, perché è un servizio di hosting semidedicato (che include quindi risorse dedicate oltre a quelle condivise), è ottimizzato per WordPress (dunque adatto anche per vendere online con WooCommerce) e include per altro il servizio Backup Plus.

Qualunque sia la natura del tuo progetto web - sito, blog ed e-commerce - con WordPress Start hai tutto l’occorrente per iniziare col piede giusto in attesa poi di scalare nel corso del tempo a soluzioni più potenti.

Ecco le principali risorse incluse nel piano:

Dominio .it : inizia con un dominio che rappresenta al meglio la tua attività

: inizia con un dominio che rappresenta al meglio la tua attività 2 vCore CPU: prestazioni garantite per il tuo sito o blog

10 GB SSD Spazio Web

2 GB RAM Dedicata: velocità e affidabilità per una navigazione senza intoppi

10 Caselle di Posta Elettronica

3 Database MySQL, fondamentale per la gestione dei contenuti

Pannello cPanel: un ambiente di gestione intuitivo e completo

Certificato SSL e HTTP/2

Supporto MultiPHP: flessibilità nella gestione delle versioni PHP

Tool Migrazione: passa a Keliweb in modo semplice e veloce

Supporto Tecnico h24

L'offerta di Keliweb sul piano WordPress Start è un'opportunità unica da non lasciarsi sfuggire. Con il 60% di sconto per il primo anno, avrai a disposizione un hosting potente e affidabile per avviare il tuo progetto online. Che tu sia un blogger alle prime armi, un piccolo imprenditore o che tu voglia aprire il tuo primo e-commerce, WordPress Start ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo sul web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.