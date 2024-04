Promo WordPress di Serverplan: apri il tuo sito a metà prezzo

Ti sei messo in testa di lanciare un sito web oppure un e-commerce? Non pensare subito che ti costi tanto, perché così non è. Infatti, la promo WordPress di Serverplan ti consente di farlo senza mettere mano pesantemente al tuo portafoglio. Gli sconti arrivano fino al 50% sui tutti i piani, quindi puoi dare vita al tuo sito web in modo facile, sicuro e a prezzi contenuti.

Promo WordPress di Serverplan: uno sconto mai visto

Serverplan offre un servizio di hosting gestito completo e affidabile, perfetto per le tue esigenze. I piani includono:

CMS preinstallato: non dovrai preoccuparti di installare e configurare il CMS, tutto è già pronto all’uso.

non dovrai preoccuparti di installare e configurare il CMS, tutto è già pronto all’uso. Aggiornamenti automatici: il tuo sito sarà sempre aggiornato all'ultima versione del CMS, quindi massima sicurezza e prestazioni sempre e comunque.

il tuo sito sarà sempre aggiornato all'ultima versione del CMS, quindi massima sicurezza e prestazioni sempre e comunque. Cache preinstallata: il tuo sito web si caricherà velocemente e in modo efficiente per offrire la migliore esperienza utente possibile.

il tuo sito web si caricherà velocemente e in modo efficiente per offrire la migliore esperienza utente possibile. Accesso SSH/WP-CLI/GIT: avrai pieno controllo sul tuo sito web e potrai personalizzarlo come desideri.

avrai pieno controllo sul tuo sito web e potrai personalizzarlo come desideri. Staging con 1 click: potrai creare facilmente copie di backup del tuo sito per testare nuove funzionalità o modifiche senza compromettere il sito live.

potrai creare facilmente del tuo sito per testare nuove funzionalità o modifiche senza compromettere il sito live. Plugin installati: Serverplan include una selezione di plugin premium preinstallati per aiutarti a gestire il tuo sito web con facilità.

Parliamo della promozione. Attualmente, Serverplan propone sconti imperdibili sui suoi piani hosting. Approfitta di questa occasione unica per:

Risparmiare il 30% sul piano Startup : solo 53,20 euro + IVA l'anno anziché 76 euro + IVA.

sul piano : solo l'anno anziché 76 euro + IVA. Avere il 50% di sconto sul piano Enterprise Plus: solo 115 euro + IVA l'anno anziché 230 euro + IVA.

Scegli oggi Serverplan per non perderti la promo WordPress. Il tuo progetto online decollerà in poco tempo. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto, scegliere il piano in offerta e iniziare subito la tua corsa al successo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.