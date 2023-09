WordPress entra nel fediverso con ActivityPub

Il CMS Open Source WordPress dispone ora dell'integrazione con il protocollo ActivityPub. Questa novità, confermata dai portavoce di Automattic, porta il supporto per il fediverso nei siti Web animati tramite l'applicazione creata da Matt Mullenweg. Ciò è possibile grazie all'acquisto dell'estensione ActivityPub, ora in versione 1.0.0, con cui è possibile connettere un'istanza di WordPress con le piattaforme decentralizzare come Mastodon.

Cos'è ActivityPub

Come anticipato, ActivityPub è un protocollo di rete decentralizzato concepito per garantire l'interoperabilità tra piattaforme e social network. Grazie ad esso si possono condividere contenuti tra utenti attraverso reti sociali che fanno capo a progetti differenti. Senza la necessità che che tutti gli utenti siano iscritti alla medesima piattaforma, da qui il concetto di fediverso. Oltre a Mastodon, troviamo altri esempi di piattaforme che sfruttano ActivityPub, come per esempio Threads di Meta.

All'interno del fediverso ogni istanza (o nodo) che appartiene al network può essere gestita da diverse organizzazioni o addirittura da singoli. Dal punto di vista degli utenti finali abbiamo un doppio vantaggio. Infatti, da una parte nessuno ha il controllo completo della rete, dall'altra si può interagire e condividere contenuti con gli altri utilizzatori, indipendentemente dalla piattaforma scelta, senza dover creare un account su ciascun servizio.

Automattic has released version 1.0 of the ActivityPub plugin for WordPress, allowing blogs to be followed within the Fediverse network (including Mastodon). The plugin also enables replies from the Fediverse to appear as comments on the WordPress blog.https://t.co/frNjJiLmu2 pic.twitter.com/Nk5OPyDoTi — AlternativeTo (@AlternativeTo) September 16, 2023

WordPress e ActivityPub

Come specificato da Automattic, per il momento la novità riguarda le singole istanze di WordPress ma in futuro il supporto per ActivityPub dovrebbe essere esteso anche a WordPress.com. Una volta installato e attivato il plugin omonimo un sito Web potrà mostrare contenuti condivisi all'interno del fediverso. L'estensione presenta diverse opportunità di personalizzazione perché permette di seguire un'intera piattaforma così come un solo autore che pubblica attraverso di essa.

Per quanto riguarda le interazioni, il sito Web di destinazione dovrà avere i commenti abilitati in quanto gli interventi di altri utenti riguardo agli articoli condivisi saranno visibili attraverso di essi. A tal proposito il protocollo ActivityPub supporta appunto il concetto di follower e gli utenti possono decidere chi seguire e chi no. I contenuti prelevati dalla rete del fediverso saranno disponibili dopo 15 minuti dalla condivisione per evitare carichi di traffico eccessivi sui server che ospitano i siti Web.