WordPress Elementor: vulnerabilità esecuzione di codice

Scoperta vulnerabilità in WordPress Elementor, a partire dalla versione 3.6.0, che consente a un utente malintenzionato di caricare codice arbitrario e mettere in scena un'acquisizione completa del sito.

Il difetto è stato introdotto a causa della mancanza di politiche di sicurezza adeguate in una nuova funzionalità della procedura guidata "Onboarding".

Controlli di capacità mancanti

Il difetto in Elementor era correlato a ciò che è noto come Capability Checks.

Un controllo di capacità è un livello di sicurezza che tutti i produttori di plug-in sono obbligati a codificare. Quello che fa il controllo della capacità è controllare il livello di autorizzazione di qualsiasi utente che ha effettuato l'accesso.

Ad esempio, una persona con un'autorizzazione a livello di abbonato potrebbe essere in grado di inviare commenti agli articoli ma non avrà i livelli di autorizzazione che garantiscono loro l'accesso alla schermata di modifica di WordPress per la pubblicazione di post sul sito.

I ruoli utente possono essere amministratore, editore, abbonato, ecc., con ogni livello contenente le funzionalità utente assegnate a ciascun ruolo utente.

Quando un plug-in esegue codice, dovrebbe verificare se l'utente ha capacità sufficienti per eseguire quel codice.

WordPress consiglia

WordPress ha pubblicato un manuale sui plug-in che affronta specificamente questo importante controllo di sicurezza.

Il manuale di WordPress consiglia:

Verifica delle capacità dell'utente; Se il tuo plug-in consente agli utenti di inviare dati, sia dal lato amministratore che da quello pubblico, dovrebbe verificare le capacità dell'utente. Il passaggio più importante nella creazione di un livello di sicurezza efficiente è disporre di un sistema di autorizzazioni utente. WordPress fornisce questo sotto forma di ruoli utente e funzionalità".

Elementor versione 3.6.0 ha introdotto un nuovo modulo (modulo di onboarding) che non includeva i controlli delle capacità.

L'exploit in Elementor era dovuto al mancato utilizzo dei controlli di capacità dove avrebbero dovuto.

Secondo il rapporto pubblicato da Wordfence:

Purtroppo non sono utilizzati controlli di capacità nelle versioni vulnerabili. Un utente malintenzionato potrebbe creare un falso plug-in "Elementor Pro" dannoso e utilizzare questa funzione per installarlo. Verrebbe eseguito qualsiasi codice presente nel plug-in falso, che potrebbe essere utilizzato per impossessarsi del sito o accedere a risorse aggiuntive sul server.

Azione raccomandata

La vulnerabilità è introdotta in Elementor versione 3.6.0 e quindi non esiste nelle versioni precedenti a quella.

Wordfence consiglia agli editori di aggiornare alla versione 3.6.3.

Tuttavia, il registro delle modifiche di Elementor ufficiale afferma che la versione 3.6.4 risolve i problemi di sanificazione relativi al modulo della procedura guidata di onboarding interessato.

Quindi è probabilmente una buona idea aggiornare a Elementor 3.6.4.