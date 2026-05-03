Come usare Dreamina AI in Italia senza limitazioni

Tra i tanti strumenti che consentono di sfruttare l'intelligenza artificiale generativa, negli ultimi tempi, uno dei più interessanti è, senza dubbio, Dreamina AI. Si tratta di una nuova suite realizzata da ByteDance che consente di creare foto e brevi video sfruttando l'AI, con risultati spesso straordinari.

Dreamina AI è utilizzabile anche dall'Italia anche se ci sono alcune limitazioni: i crediti disponibili terminano rapidamente (rispetto ad altri Paesi extra-europei) e diverse funzioni non sono ancora accessibili.

Per accedere alla versione completa di Dreamina AI, senza limitazioni di alcun tipo, è possibile ricorrere a una VPN, scegliendo un server situato in un altro Paese (tra i consigliati troviamo Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud).

La VPN giusta su cui puntare è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN. Per i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come accedere a Dreamina AI con una VPN

Per accedere in modo completo a Dreamina AI è sufficiente utilizzare una VPN come NordVPN, andando a selezionare un server situato in un Paese extra-europeo, come gli Stati Uniti o il Giappone. In questo modo, infatti, è possibile evitare tutte le limitazioni previste in UE per l'utilizzo dell'intera suite AI che consente di generare foto e video.

La procedura da seguire è semplice. Basta accedere al sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto, e attivare il servizio, con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, per poi scaricare l'app del servizio sul proprio dispositivo e scegliere un server extra europeo per avviare la connessione con un nuovo IP. A questo punto è possibile accedere a Dreamina AI, via web o tramite app, e utilizzare gli strumenti AI in modo completo.

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