VPN, Antivirus e Adblock a 1,59€ al mese: l'offerta assurda per la tua sicurezza

Offerta completa per la tua sicurezza digitale con TotalVPN. Grazie all'80% di sconto puoi avere un pacchetto completo che include VPN, antivirus e Adblock a soli 1,59 euro al mese per il primo anno. Un costo ridicolo per avere la sicurezza totale della tua identità digitale e dei tuoi dispositivi.

La VPN è la protagonista principale di questo pacchetto e, attivandola, ti aiuterà a inserire il tuo traffico internet in un tunnel crittografato che impedisca al tuo provider internet, ad agenzie di terze parti e a potenziali malintenzionati di spiare la tua attività di navigazione rendendoti di fatto invisibile. In più, è molto utile se utilizzi spesso delle reti WiFi pubbliche, come quelle di caffè, stazioni e aeroporti, proteggendoti da chi potrebbe intercettarti nella connessione pubblica.

Ci sono poi altri vantaggi accessori come l'aggiramento di blocchi geografici per lo streaming se ti colleghi alle tue piattaforme preferite dall'estero e, con un solo abbonamento, proteggi i dispositivi di tutta la famiglia garantendo la stessa connessione sicura su ogni device.

L'abbonamento include infine gratuitamente Total AdBlock, una potente estensione che rimuove automaticamente banner, pop-up e pubblicità invasive velocizzando la navigazione, e una licenza per TotalAV, un pluri-premiato software antivirus che protegge il PC da malware, ransomware e virus in tempo reale.

Il risparmio è netto: 80% di sconto e prezzo irrisorio di appena 1,59 euro al mese. Attiva adesso la promozione.

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