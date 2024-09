WordPress 6.7: tutte le novità più attese

WordPress 6.7 verrà rilasciato il 12 novembre 2024. Gli sviluppatori del progetto hanno quindi anticipato quelle che dovrebbero essere le nuove funzionalità di questo aggiornamento. Con l'avvertenza che alcune di esse potrebbero non essere disponibili al momento della distribuzione. Dunque, quali novità potremmo trovare nella prossima versione definitiva del più noto CMS Open Source?

Per quanto riguarda il layout, la novità più interessante della prossime release sarà molto probabilmente il rilascio di un nuovo tema di default: Twenty Twenty-Five. Si tratterà naturalmente di un tema a blocchi adatto a diverse tipologie di siti Web tra cui blog personali, blog fotografici o portfolio nonché progetti più articolati. Quelli che richiedono un'architettura a blocchi più complessa.

WordPress 6.7 dovrebbe introdurre anche il supporto per l'upload delle immagini HEIC (High Efficiency Image File Format). Sempre per quanto riguarda i media dovremmo avere anche l'auto-dimensionamento delle immagini caricate tramite lazy loading e il supporto per gli allegati in background. Da segnalare anche le immagini di sfondo block-level negli stili globali.

Novità anche per quanto riguarda il supporto per lo zoom durante le sessioni di editing. Quest'ultimo si rivelerà particolarmente utile durante l'inserimento di nuove pagine, nella manipolazione dei pattern e nella gestione delle anteprime.

La prossima versione definitiva dovrebbe presentare anche tutta una serie di nuovi tool dedicati al design, un'API per la registrazione dei template (o parti di template).

Coming in WordPress 6.7: Learn how to register block templates for your plugin's custom post types, custom URLs, and more in this Developer Blog tutorial:https://t.co/Dmuy3qW0EY

— WordPress (@WordPress) September 4, 2024