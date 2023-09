WordPress 6.4: le funzionalità più attese

Il 7 novembre 2023 dovrebbe essere rilasciato WordPress 6.4, nuova versione del CMS Open Source più utilizzato in rete nonché terza release dell'anno corrente. In attesa dell'arrivo di questo aggiornamento sono già disponibili le prime anticipazioni riguardo alle nuove funzionalità integrate dagli sviluppatori. Analizziamone in breve le principali.

Un nuovo tema di default

Twenty Twenty-Four sarà il nuovo tema predefinito della piattaforma dopo il lancio di WordPress 6.4.

Stando a quanto dichiarato dai portavoce del progetto, questo tema sarà profondamente diverso da quelli rilasciati in precedenza perché in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di utilizzo.

Per la sua realizzazione sono stati presi in considerazione tre scenari differenti: l'uso da parte di imprenditori e piccole aziende, l'impiego da parte di artisti e fotografi e la realizzazione di un sito Web per blogger e scrittori.

I font di base del tema sono Cardo per le intestazioni e sans-serif per i paragrafi.

Nuovi blocchi

WordPress 6.4 metterà a disposizione degli utenti tre nuovi blocchi: "Table of Contents block", "Time to Read block" e "Scrolling Marquee Block". Di questi ultimi il più atteso è sicuramente il primo in quanto fino ad ora il CMS non metteva a disposizione un blocco specifico per la creazione dei sommari.

Il secondo permetterà invece di calcolare il tempo di lettura per un determinato contenuto tenendo conto di caratteri e parole, mentre il terzo è stato pensato per permettere la pubblicazione di contenuti in scorrimento.

Da segnalare anche nuovi strumenti per il disegno che dovrebbero essere compatibili con la maggior parte dei blocchi disponibili.

Nuova gestione dei font

La prossima versione dell'applicazione metterà a disposizione una nuova Font Library grazie alla quale istallare font sia da locale che da Google. È possibile utilizzare delle demo di testo per la visualizzazione delle anteprime. Disponendo di più preview alla volta l'utente potrà quindi scegliere facilmente il font da utilizzare per il proprio progetto.

Prestazioni e rollback

WordPress 6.3 aveva permesso di registrare prestazioni migliori rispetto al passato. I test effettuati avevano evidenziato una velocità di caricamento superiore del 27% nei temi a blocchi e del 18% nei temi classici rispetto alla release 6.2. Lo stesso potrebbe accadere con WordPress 6.4, soprattutto grazie a miglioramenti nel caricamento degli script.

Si attende anche una funzionalità di rollback più performante, con la possibilità di intercettare i fatal error che potrebbero presentarsi durante gli aggiornamenti automatici di temi ed estensioni.