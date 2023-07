WordPress 6.3: addio a PHP 5

WordPress 6.3, nuova versione del CMS Open Source più utilizzato in Rete, è attualmente in fase di betatest e presto dovrebbe essere disponibile la prima Release Candidate. Il rilascio della stabile è atteso invece per l'8 agosto. Esso avverrà dopo 24 ore di dry run durante le quali sarà rispettato il code freeze senza alcun intervento sul sorgente.

WordPress 6.3: le versioni supportate di PHP

Avremo modo di parlare delle nuove funzionalità di questo aggiornamento ma, per ora, limitiamoci a riportare una delle novità più rilevanti. WordPress 6.3 sancirà infatti l'abbandono definitivo del supporto a PHP 5. Si tratta comunque di un cambiamento atteso. Parliamo infatti di una versione del linguaggio che da tempo ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita.

L'addio a PHP 5 dovrebbe tradursi innanzitutto in un miglioramento delle prestazioni, soprattutto in fase di caricamento delle pagine, e in un maggior livello di sicurezza. WordPress 6.3 sarà compatibile con PHP 7 o versioni successive, vale però la pena di ricordare che ad oggi le uniche release attivamente supportate sono PHP 8.1 e PHP 8.2. PHP 8.0 riceve infatti soltanto aggiornamenti di sicurezza. Mentre PHP 7.2, 7.3 e 7.4 sono state lasciate al loro destino.

Come migrare WordPress da PHP 5 a PHP 7 o superiore

Se ancora oggi gestite un sito basato su WordPress in un ambiente di produzione animato da PHP 5, la prima cosa da controllare prima dell'upgrade sarà il supporto per PHP 7 o release più recente. Fatto questo bisognerà verificare che il tema utilizzato non sia troppo datato per poter funzionare correttamente nel nuovo contesto.

Come sempre, è fondamentale procedere con un backup completo del file e del database. Nello stesso modo si dovrà identificare un punto di ripristino per un eventuale ritorno alla versione precedente. Per quanto riguarda invece i plugin, sarà bene sincerarsi che tutti quelli utilizzati possano operare anche nel caso di un upgrade.

Il passaggio a versioni più recenti di PHP permette di sfruttare funzionalità che non erano disponibile con PHP 5. Questo facilita anche il lavoro degli sviluppatori di WordPress, oltre a garantire meno problemi di retrocompatibilità. Si tenga conto però che, al di là delle nuove feature, l'aggiornamento del linguaggio ha reso deprecati anche diversi costrutti che in più di un caso sono stati già rimossi dal core di PHP.