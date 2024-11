Word per il Web ottiene una numerazione delle righe migliorata

Microsoft ha annunciato nuovi miglioramenti per Word per il Web, la versione online gratuita del suo famoso software di videoscrittura. Con l'ultimo aggiornamento, Word sul Web ha ricevuto più opzioni per controllare la numerazione delle righe, come avviene nell'applicazione Word per il Desktop. Per chi non lo sapesse, la numerazione delle righe in Microsoft Word tiene traccia del numero di ogni riga di testo e aggiunge numeri incrementali al margine di ogni pagina del documento. Questa potrebbe non sembrare la funzionalità più comunemente utilizzata, ma viene utilizzata in vari scenari in cui è richiesto un riferimento preciso. Ad esempio, viene usata nei documenti legali, documenti accademici, manuali tecnici, sceneggiature, documenti collaborativi e altro ancora.

Word per il Web: come accedere all’opzione “numeri di riga”

Passando dalle applicazioni desktop alla versione basata sul Web, gli utenti di Word avranno la stessa esperienza. Ciò include la possibilità di attivare/disattivare la numerazione delle righe, selezionare il numero iniziale e lo spazio tra i numeri, regolare il numero di incremento e specificare cosa accade quando si passa alla pagina successiva. Gli utenti possono accedere alle nuove opzioni di numerazione delle righe navigando alla scheda Layout e cliccando su "Numeri di riga". Se l'opzione necessaria non è disponibile, clicca su "Opzioni di numerazione delle righe" per specificare impostazioni personalizzate. L’annuncio ufficiale di Microsoft afferma che l'esperienza di numerazione delle righe aggiornata è ora disponibile per tutti gli utenti di Word per il Web. Infine, l'azienda chiede agli utenti di condividere inviare i propri commenti sulla funzionalità, cliccando su Guida e poi Feedback.

La nuova funzionalità introdotta su Word per il Web mostra gli sforzi di Microsoft per rendere la versione web delle sue app Office sempre più simili alla versione desktop. Modifiche simili, anche se sembrano secondarie, permettono agli utenti di godere della migliore esperienza anche quando sfruttano la versione online delle sue applicazioni.